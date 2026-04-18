Lampard đưa Coventry tới mỏ vàng Premier League

Suất lên Premier League sau trận hòa Blackburn giúp Coventry City đứng trước khoản doanh thu có thể vượt 170 triệu bảng trong ba năm tới.

Lampard sắp mang tiền tỷ về Coventry.

Coventry City chính thức giành vé thăng hạng Premier League sau trận hòa 1-1 trước Blackburn Rovers rạng sáng 18/4. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của tấm vé này không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở nguồn thu khổng lồ chờ đợi đội bóng.

Theo các ước tính tại Anh, Coventry có thể nhận ít nhất 100 triệu bảng ngay trong mùa đầu tiên góp mặt tại Premier League. Đây là khoản doanh thu bảo đảm từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng giải đấu và các nguồn thu thương mại đi kèm.

Premier League từ lâu là giải đấu có giá trị truyền hình cao nhất thế giới. Vì vậy, riêng khoản chia bản quyền đủ thay đổi toàn bộ cấu trúc tài chính của Coventry. Chủ sở hữu Doug King từng cho biết CLB có thể nhận khoảng 122 triệu bảng từ nguồn thu này trong năm đầu tiên.

Ngoài doanh thu cố định, Coventry còn được nhận thêm tiền thưởng dựa trên vị trí cuối mùa. Mỗi bậc tăng trên bảng xếp hạng Premier League thường giúp đội bóng thu thêm từ 2,5 đến 3 triệu bảng.

Hiệu ứng thăng hạng cũng tạo cú hích lớn cho thương mại. Coventry được dự báo kiếm thêm 15 đến 20 triệu bảng từ hợp đồng tài trợ mới, bán áo đấu và gia tăng giá trị thương hiệu. Việc xuất hiện thường xuyên trên sân khấu bóng đá lớn nhất nước Anh sẽ giúp CLB tiếp cận thị trường rộng hơn nhiều so với Championship.

Ngay cả trong trường hợp xuống hạng, Coventry vẫn có lưới an toàn tài chính nhờ cơ chế “parachute payments”. Đây là khoản hỗ trợ dành cho các đội rớt hạng để giảm cú sốc doanh thu. Coventry có thể nhận khoảng 50 triệu bảng ở năm đầu tiên, sau đó giảm dần trong hai mùa tiếp theo.

Vì thế, tổng giá trị kinh tế của suất thăng hạng được đánh giá có thể vượt 170 triệu bảng trong vòng ba năm.

Không dừng ở đó, giá trị CLB cũng được dự báo tăng vọt. Một số chuyên gia nhận định Coventry có thể đạt mức định giá khoảng 400 triệu bảng sau khi trở lại Premier League.

Với HLV Frank Lampard, thành công này mang ý nghĩa chuyên môn lớn. Nhưng với ban lãnh đạo Coventry, đây còn là bước ngoặt tài chính quan trọng nhất trong nhiều năm qua.

Chỉ một trận hòa trước Blackburn, Coventry mở cánh cửa bước vào thế giới hoàn toàn khác: Premier League và nguồn tiền khổng lồ đi kèm.