Bạn gái Asensio gây chú ý

Marco Asensio khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai xuất hiện cùng bạn gái, nữ influencer Lavinia Leon, tại một trận NFL tổ chức tại sân Bernabeu.

Bạn gái Asensio gây sốt ở Bernabeu.

Cầu thủ 29 tuổi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trên Instagram, cho thấy anh và Lavinia tận hưởng kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha. Trong video và loạt ảnh đăng tải, Asensio nắm tay bạn gái dạo bước bên đường biên sân Bernabeu trước giờ bóng lăn.

Trận đấu bóng bầu dục giữa Washington Commanders và Miami Dolphins thu hút đông đảo khán giả, với Dolphins thắng 16-13. Sự kiện càng đặc biệt khi Asensio được bắt gặp trò chuyện cùng huyền thoại Zinedine Zidane, thầy cũ tại Real Madrid.

Trong loạt ảnh khác, Asensio tạo dáng trên khán đài trước khi bước vào trận đấu. Anh chỉ chú thích đơn giản: "NFL Day", trong khi Lavinia nhanh chóng để lại 3 biểu tượng trái tim đỏ, như lời xác nhận tình cảm công khai của cả hai.

Trước đó, tạp chí Hola đăng bộ ảnh cặp đôi du lịch trên du thuyền trong kỳ nghỉ hè. Asensio và Lavinia thoải mái tắm nắng, cười nói vui vẻ trước khi cùng nhau nhảy xuống biển. Loạt khoảnh khắc cho thấy họ tận hưởng mối quan hệ đầy hạnh phúc.

Rời Real Madrid vào mùa hè 2023 để gia nhập PSG, Asensio có thời gian ngắn khoác áo Aston Villa trước khi ký hợp đồng 3 năm với Fenerbahce, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Anh có phong độ tương đối ổn với 4 bàn sau 8 lần ra sân tại Super Lig.