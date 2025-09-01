7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Adrien Rabiot (Marseille sang AC Milan): Tiền vệ người Pháp bị Marseille thanh lý sau vụ ẩu đả với Jonathan Rowe. Rabiot ký hợp đồng 4 năm với "Rossoneri". Mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này chưa được tiết lộ.
Marco Asensio (PSG sang Fenerbahce): CLB Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận chiêu mộ Asensio theo hợp đồng dài hạn. Các bên đã thống nhất mọi điều khoản và chỉ còn chờ công bố chính thức.
Victor Lindelof gia nhập Aston Villa: Sau vài tháng thất nghiệp, trung vệ người Thụy Điển được Aston Villa chiêu mộ dưới dạng tự do. Hợp đồng của anh có thời hạn 2 năm.
Jamie Vardy gia nhập Cremonese: Lão tướng người Anh tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại Italy ở mùa giải 2025/26. Vardy sẽ được gia hạn hợp đồng thêm một năm, với điều kiện Cremonese không xuống hạng.
Angelo Fulgini (Lens sang Al Taawoun): Tiền vệ tấn công 29 tuổi rời Pháp để gia nhập CLB Saudi Arabia theo hợp đồng cho mượn trong 1 mùa giải.
Eliesse Ben Seghir (Monaco sang Leverkusen): Bất chấp những tin đồn về tương lai bất định của HLV Erik ten Hag, Leverkusen vẫn chi đến 32 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2005, Ben Seghir từ Monaco. Chân sút 20 tuổi trở thành tân binh đắt thứ 3 trong lịch sử CLB chủ san BayArena.
Elias Jelert (Galatasaray sang Southampton): Hậu vệ 22 tuổi được Southampton mượn trong mùa giải 2025/26 để gia cố hàng thủ, hướng đến mục tiêu sớm trở lại Premier League.
