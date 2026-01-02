Haaland bỏ lỡ khó tin

Tiền đạo Erling Haaland trải qua trận đấu đáng quên trong màu áo Man City trước Sunderland rạng sáng 2/1.

Trong bối cảnh Man City kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Sunderland, Haaland vẫn là tâm điểm chú ý mỗi khi có mặt trong vòng cấm. Tuy nhiên, hình ảnh được ghi lại ở phút 37 phản ánh rõ nét một buổi tối kém duyên của chân sút số một đội chủ sân Etihad.

Từ một tình huống tấn công bài bản, bóng được đưa đến đúng vị trí thuận lợi để Haaland dứt điểm ở cự ly gần. Trước mặt anh gần như chỉ còn thủ môn và khung thành rộng mở, nhưng cú sút của tiền đạo người Na Uy lại không thể đánh bại hàng thủ Sunderland, bỏ lỡ cơ hội được xem là mười mươi.

Haaland bỏ lỡ gây tiếc nuối.

Pha bóng này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, bởi đó là tình huống mà người hâm mộ Man City vốn đã quen với việc Haaland chuyển hóa thành bàn thắng. Việc chân sút từng ghi hàng chục bàn mỗi mùa lại bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng như vậy để giúp Man City vươn lên dẫn trước là điều khó tin.

Thống kê sau trận càng cho thấy một ngày thi đấu dưới sức của Haaland. Anh không ghi được bàn thắng nào, chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm và có 19 lần chạm bóng. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Haaland cũng chỉ đạt 43%.

Rõ ràng, Sunderland có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hạn chế tầm ảnh hưởng của Haaland. Các trung vệ đội chủ nhà thường xuyên áp sát, không cho anh có nhiều khoảng trống để xoay người hay dứt điểm thuận lợi.

Kết quả này khiến Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

