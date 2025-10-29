Chiêu lách luật gây sửng sốt trước đội trẻ MU

Hôm 28/10, tình huống hy hữu xảy ra chỉ 30 giây sau tiếng còi khai cuộc ở trận thắng 2-0 của U21 MU trước Rochdale tại giải National League Cup.

Đội Rochdale thay liền 2 cầu thủ chỉ sau 30 giây.

CLB hạng dưới thay liền hai cầu thủ gần như ngay sau khi bóng lăn. Đây là một chiêu lách luật khiến giới mộ điệu vừa bật cười vừa ngán ngẩm.

Theo quy định của National League Cup, các đội bắt buộc phải tung vào sân ít nhất 4 cầu thủ từng đá chính ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội. Rochdale tuân thủ điều đó bằng cách điền tên Ryan East và Toby Adebayo-Rowling vào đội hình xuất phát – hai cái tên vừa góp mặt trong trận hòa Woking 0-0 ở giải hạng 5 Anh hôm 25/10.

Nhưng đúng 30 giây sau khi trọng tài thổi còi, Rochdale chủ động đá bóng ra biên để lập tức rút hai cầu thủ khỏi sân, thay bằng Jake Burger và Jack Griffiths. Hành động này gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Rochdale đang xem thường tinh thần thi đấu, trong khi HLV James McNulty khẳng định chỉ tuân thủ đúng luật.

Điều trớ trêu là chiêu lách luật này từng được Robbie Savage – cựu cầu thủ MU – áp dụng thành công cách đây vài tuần. Khi ấy, ông thay 4 người sau một phút trong trận Forest Green gặp U21 Wolves và giành chiến thắng 3-2.

Tuy nhiên, Rochdale chẳng may mắn như thế. Đội bóng thua 0-2 trước các cầu thủ trẻ MU, với Chido Obi và James Scanlon là hai người ghi bàn. Dù thất bại, Rochdale ghi dấu lịch sử theo cách chẳng ai muốn. Đội bóng này thực hiện hai quyền thay người sớm nhất trong lịch sử giải đấu – chỉ 30 giây sau khi trận đấu bắt đầu.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.