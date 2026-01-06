Carrick nổi lên như lựa chọn an toàn của MU

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU nghiêm túc cân nhắc phương án trao quyền dẫn dắt đội một cho Michael Carrick đến hết mùa giải, trong lúc ban lãnh đạo muốn có thêm thời gian để chọn HLV trưởng dài hạn.

Sau quyết định sa thải Ruben Amorim, MU bước vào giai đoạn chuyển tiếp đầy nhạy cảm trên băng ghế huấn luyện. Trận hòa 1-1 trước Leeds cuối tuần qua trở thành dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Amorim tại Old Trafford, buộc CLB phải kích hoạt các phương án dự phòng đã được chuẩn bị từ trước.

Trước mắt, Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Anh, ban lãnh đạo MU không xem đây là giải pháp lâu dài. Thay vào đó, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đang thúc đẩy phương án bổ nhiệm Michael Carrick cho phần còn lại của mùa giải, như một lựa chọn mang tính ổn định và ít rủi ro.

Carrick hiện tự do sau khi rời Middlesbrough vào cuối mùa trước. Dù không tạo được bước tiến rõ rệt trong hai mùa cuối, HLV 44 tuổi vẫn được đánh giá cao nhờ dấu ấn ở mùa 2022/23, khi ông giúp Middlesbrough cán đích thứ tư Championship và lọt vào bán kết play-off thăng hạng.

Quan trọng hơn, Carrick được nhìn nhận là mẫu HLV thực dụng, chú trọng cấu trúc và kiểm soát trận đấu, điều MU đang thiếu trong giai đoạn khủng hoảng.

Tại Old Trafford, Carrick có lợi thế lớn về sự am hiểu nội bộ. Ông gắn bó 12 năm với MU trên cương vị cầu thủ, từng là trụ cột của phòng thay đồ, trước khi trở lại làm trợ lý cho Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Năm 2021, Carrick từng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền và bất bại trong ba trận, trước khi rời CLB khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm.

Sự quan tâm từ West Ham United dành cho Carrick càng khiến MU phải hành động nhanh hơn nếu muốn nắm quyền chủ động. Trong khi đó, Rio Ferdinand kêu gọi CLB hướng tới các tên tuổi lớn như De Zerbi, Tuchel hay Xavi, nhưng với MU lúc này, Carrick được xem là lời giải an toàn: đủ hiểu CLB, đủ kinh nghiệm xử lý giai đoạn chuyển giao và đủ “chất MU” để giữ sự ổn định trong phòng thay đồ đến cuối mùa.

