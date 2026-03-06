Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ MC phản ứng dữ dội vì Arsenal bị chê

  • Thứ sáu, 6/3/2026 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MC Laura Woods chỉ trích phát biểu của Alan Pardew khi cựu HLV Premier League cho rằng lối chơi của Arsenal kém thuyết phục nếu lên ngôi vô địch.

Laura Woods gọi thẳng đến talkSPORT để bày tỏ bức xúc.

Arsenal tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu Premier League sau vòng 29 với chiến thắng 1-0 trên sân Brighton hôm 5/3, trong khi Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Kết quả giúp "Pháo thủ" tạo khoảng cách 7 điểm trên bảng xếp hạng, dù Man City vẫn còn một trận chưa đấu.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Arsenal lại trở thành chủ đề tranh luận trên sóng talkSPORT. Cựu HLV Newcastle United và West Ham, Alan Pardew, cho rằng đội bóng của Mikel Arteta đang thi đấu theo phong cách thực dụng và thiếu sự hấp dẫn.

Cựu HLV 64 tuổi thậm chí còn nói rằng nếu Arsenal vô địch, danh hiệu của họ sẽ có một "dấu hoa thị" bởi lối chơi thiếu tính thẩm mỹ. Phát biểu này nhanh chóng gây phản ứng từ Laura Woods, một người dẫn chương trình của talkSPORT đồng thời là cổ động viên Arsenal.

Nữ MC gọi điện trực tiếp vào chương trình để phản bác Pardew. "Alan, tôi rất quý anh, nhưng đó là điều thiếu tôn trọng nhất mà tôi từng nghe", Woods nói.

Cô cho rằng việc chỉ trích Arsenal vì tận dụng các tình huống cố định như đá phạt hay phạt góc là không hợp lý. Theo Woods, người hâm mộ Arsenal không quan tâm đội bóng giành chiến thắng bằng cách nào miễn là họ có thể tiến gần tới chức vô địch.

Woods cũng nhắc lại rằng Arsenal từng bị chỉ trích trong quá khứ vì chơi đẹp nhưng không giành được kết quả. Vì vậy, cô cho rằng những lời phàn nàn hiện tại là mâu thuẫn.

Cuộc tranh luận phản ánh góc nhìn trái chiều về lối chơi của Arsenal mùa này. Dù vậy, với vị trí dẫn đầu và khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng, đội bóng của Arteta vẫn đang tiến rất gần tới mục tiêu lớn nhất của mùa giải.

Arsenal không cần đẹp để tiến tới ngôi vương

Chiến thắng 1-0 trước Brighton ở vòng 29 có thể không đẹp mắt, nhưng nó cho thấy Arsenal sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League.

30:1827 hôm qua

Arsenal bị tố hủy hoại bóng đá

HLV Fabian Hurzeler của Brighton có những phát biểu gay gắt nhắm thẳng vào Arsenal và HLV Mikel Arteta sau thất bại 0-1 của đội nhà ở vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3.

34:2067 hôm qua

Cú chỉ tay gây dậy sóng của Mikel Arteta

Những tranh cãi quanh cách Arsenal thực hiện tình huống cố định khiến đường biên sân Amex của Brighton rạng sáng 5/3 nóng lên trong hiệp một.

37:2221 hôm qua

Highlights Brighton 0-1 Arsenal Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton bằng tỷ số tối thiểu ở vòng 29 Premier League.

Đào Trần

    UEFA phat Real Madrid hinh anh

    UEFA phạt Real Madrid

    5 phút trước 18:22 6/3/2026

    0

    UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

    Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

    Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

    49 phút trước 17:38 6/3/2026

    0

    World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

