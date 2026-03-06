Nữ MC phản ứng dữ dội vì Arsenal bị chê

MC Laura Woods chỉ trích phát biểu của Alan Pardew khi cựu HLV Premier League cho rằng lối chơi của Arsenal kém thuyết phục nếu lên ngôi vô địch.

Laura Woods gọi thẳng đến talkSPORT để bày tỏ bức xúc.

Arsenal tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu Premier League sau vòng 29 với chiến thắng 1-0 trên sân Brighton hôm 5/3, trong khi Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Kết quả giúp "Pháo thủ" tạo khoảng cách 7 điểm trên bảng xếp hạng, dù Man City vẫn còn một trận chưa đấu.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Arsenal lại trở thành chủ đề tranh luận trên sóng talkSPORT. Cựu HLV Newcastle United và West Ham, Alan Pardew, cho rằng đội bóng của Mikel Arteta đang thi đấu theo phong cách thực dụng và thiếu sự hấp dẫn.

Cựu HLV 64 tuổi thậm chí còn nói rằng nếu Arsenal vô địch, danh hiệu của họ sẽ có một "dấu hoa thị" bởi lối chơi thiếu tính thẩm mỹ. Phát biểu này nhanh chóng gây phản ứng từ Laura Woods, một người dẫn chương trình của talkSPORT đồng thời là cổ động viên Arsenal.

Nữ MC gọi điện trực tiếp vào chương trình để phản bác Pardew. "Alan, tôi rất quý anh, nhưng đó là điều thiếu tôn trọng nhất mà tôi từng nghe", Woods nói.

Cô cho rằng việc chỉ trích Arsenal vì tận dụng các tình huống cố định như đá phạt hay phạt góc là không hợp lý. Theo Woods, người hâm mộ Arsenal không quan tâm đội bóng giành chiến thắng bằng cách nào miễn là họ có thể tiến gần tới chức vô địch.

Woods cũng nhắc lại rằng Arsenal từng bị chỉ trích trong quá khứ vì chơi đẹp nhưng không giành được kết quả. Vì vậy, cô cho rằng những lời phàn nàn hiện tại là mâu thuẫn.

Cuộc tranh luận phản ánh góc nhìn trái chiều về lối chơi của Arsenal mùa này. Dù vậy, với vị trí dẫn đầu và khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng, đội bóng của Arteta vẫn đang tiến rất gần tới mục tiêu lớn nhất của mùa giải.

Highlights Brighton 0-1 Arsenal Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton bằng tỷ số tối thiểu ở vòng 29 Premier League.

