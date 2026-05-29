Arsenal đón tin không vui trước thềm chung kết Champions League

  • Thứ sáu, 29/5/2026 18:04 (GMT+7)
Barcelona bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ Piero Hincapie, đe dọa kế hoạch mua đứt trị giá 45 triệu bảng của Arsenal.

Hincapie nằm trong tầm ngắm của Barcelona

Động thái này diễn ra chỉ hơn 24 giờ trước khi ngôi sao người Ecuador bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain diễn ra vào ngày 30/5.

Hincapie gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái và nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược trong tay Arteta. Với 38 lần ra sân trên mọi đấu trường, sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái biến anh thành một mắt xích quan trọng.

Đại diện Bắc London hiện nắm quyền ưu tiên mua đứt cầu thủ 24 tuổi với mức phí 45 triệu bảng. Tuy nhiên, kế hoạch của "Pháo thủ" vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Barcelona.

Theo Daily Mail, đội chủ sân Camp Nou muốn biến Hincapie thành bản hợp đồng lớn thứ hai trong mùa hè, ngay sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle với giá 70 triệu bảng.

Việc La Liga nới lỏng quy tắc tài chính 1:1 cho phép Barca chi tiêu mạnh tay kể từ thời hậu Lionel Messi. Dù Hincapie được cho là đạt thỏa thuận cá nhân 5 năm với Arsenal nếu điều khoản mua đứt được kích hoạt, sức hút từ Barcelona vẫn là một biến số khó lường.

Đội bóng xứ Catalonia hiểu rằng đây là thương vụ phức tạp, nhưng Barca tin rằng danh tiếng và dự án mới của câu lạc bộ có thể thuyết phục ngôi sao người Ecuador thay đổi ý định.

Huy Trưởng

