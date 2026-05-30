Atletico đáp trả Barcelona

Atletico Madrid đáp trả những tin đồn về Julian Alvarez bằng loạt bài đăng châm biếm Barcelona trên mạng xã hội.

Atletico Madrid vừa tạo nên một trong những màn "cà khịa" đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè khi công khai chế giễu Barcelona giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tương lai của Julian Alvarez.

"Nhớ nhé, chỉ cần 5 phút để tạo ra một bài đăng tin giả", trang chính thức của Atletico Madrid đăng bài chiêu mộ được Yamal, đáp trả các nỗ lực vận động chiêu mộ Julian Alvarez của Barcelona.

Những ngày qua, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Barcelona muốn chiêu mộ Alvarez để tăng cường hàng công. Một số nguồn tin cho rằng đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chuẩn bị đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho tiền đạo người Argentina. The Athletic thậm chí tiết lộ Atletico Madrid đã phải làm việc nội bộ để xử lý những tin đồn liên quan đến ngôi sao của mình.

Thay vì ra thông báo phủ nhận theo cách thông thường, Atletico chọn một phương án khác. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, CLB thủ đô Tây Ban Nha đăng tải dòng trạng thái cho biết họ sắp công bố thông tin liên quan đến những "tin giả" đang lan truyền.

Ít phút sau, Atletico liên tiếp công bố ba "đề nghị chuyển nhượng" dành cho các ngôi sao Barcelona. Đầu tiên là Lamine Yamal. Atletico tuyên bố đã gửi fax tới Barcelona với lời đề nghị gồm bốn vé xem ca sĩ Bad Bunny, một năm đăng ký báo ABC và một túi hạt hướng dương để đổi lấy tài năng trẻ số một của bóng đá Tây Ban Nha.

Không dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Diego Simeone tiếp tục "nâng giá" cho Pedri bằng sáu vé hòa nhạc. Với Raphinha, Atletico còn đùa rằng sẽ mượn cầu thủ này một mùa giải và đổi lại bằng hai nhân vật mang tên Tom Ford và Smith mà không kèm điều khoản mua đứt.

Thời gian qua, Alvarez liên tục bị truyền thông Tây Ban Nha cho rằng sắp cập bến Barca.

Màn đáp trả này được xem là thông điệp trực tiếp gửi tới Barcelona giữa lúc những tin đồn về Alvarez ngày càng xuất hiện dày đặc.

Bản thân tiền đạo người Argentina cũng góp phần khiến câu chuyện thêm nóng khi từng trả lời hồi tháng 3 rằng anh có thể ở lại Atletico mùa tới hoặc cũng có thể ra đi.

Alvarez vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 20 bàn thắng sau 49 trận cho Atletico Madrid. Trước đó, chân sút 26 tuổi cũng ghi 29 bàn sau 57 lần ra sân ở mùa 2024/25, trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trên hàng công đội bóng thành Madrid.

Hàng công trong mơ của PSG Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.