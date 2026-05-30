Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Atletico đáp trả Barcelona

  • Thứ bảy, 30/5/2026 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Atletico Madrid đáp trả những tin đồn về Julian Alvarez bằng loạt bài đăng châm biếm Barcelona trên mạng xã hội.

Atletico Madrid vừa tạo nên một trong những màn "cà khịa" đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè khi công khai chế giễu Barcelona giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tương lai của Julian Alvarez.

Atletico anh 1

"Nhớ nhé, chỉ cần 5 phút để tạo ra một bài đăng tin giả", trang chính thức của Atletico Madrid đăng bài chiêu mộ được Yamal, đáp trả các nỗ lực vận động chiêu mộ Julian Alvarez của Barcelona.

Những ngày qua, truyền thông Tây Ban Nha liên tục đưa tin Barcelona muốn chiêu mộ Alvarez để tăng cường hàng công. Một số nguồn tin cho rằng đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng chuẩn bị đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho tiền đạo người Argentina. The Athletic thậm chí tiết lộ Atletico Madrid đã phải làm việc nội bộ để xử lý những tin đồn liên quan đến ngôi sao của mình.

Thay vì ra thông báo phủ nhận theo cách thông thường, Atletico chọn một phương án khác. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, CLB thủ đô Tây Ban Nha đăng tải dòng trạng thái cho biết họ sắp công bố thông tin liên quan đến những "tin giả" đang lan truyền.

Ít phút sau, Atletico liên tiếp công bố ba "đề nghị chuyển nhượng" dành cho các ngôi sao Barcelona. Đầu tiên là Lamine Yamal. Atletico tuyên bố đã gửi fax tới Barcelona với lời đề nghị gồm bốn vé xem ca sĩ Bad Bunny, một năm đăng ký báo ABC và một túi hạt hướng dương để đổi lấy tài năng trẻ số một của bóng đá Tây Ban Nha.

Không dừng lại ở đó, đội bóng của HLV Diego Simeone tiếp tục "nâng giá" cho Pedri bằng sáu vé hòa nhạc. Với Raphinha, Atletico còn đùa rằng sẽ mượn cầu thủ này một mùa giải và đổi lại bằng hai nhân vật mang tên Tom Ford và Smith mà không kèm điều khoản mua đứt.

Atletico anh 2

Thời gian qua, Alvarez liên tục bị truyền thông Tây Ban Nha cho rằng sắp cập bến Barca.

Màn đáp trả này được xem là thông điệp trực tiếp gửi tới Barcelona giữa lúc những tin đồn về Alvarez ngày càng xuất hiện dày đặc.

Bản thân tiền đạo người Argentina cũng góp phần khiến câu chuyện thêm nóng khi từng trả lời hồi tháng 3 rằng anh có thể ở lại Atletico mùa tới hoặc cũng có thể ra đi.

Alvarez vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 20 bàn thắng sau 49 trận cho Atletico Madrid. Trước đó, chân sút 26 tuổi cũng ghi 29 bàn sau 57 lần ra sân ở mùa 2024/25, trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trên hàng công đội bóng thành Madrid.

Lộ diện mục tiêu chuyển nhượng mới của Barca

Theo COPE, Barcelona đang bắt đầu đàm phán để chiêu mộ hậu vệ Josko Gvardiol từ Manchester City.

23 giờ trước

Lời xác nhận của Barca với Rashford

Đại diện Barcelona công khai ca ngợi Marcus Rashford sau mùa giải thành công tại La Liga, giữa lúc Manchester United được cho là sẵn sàng bán đứt tiền đạo người Anh.

19:44 27/5/2026

Cancelo sẵn sàng chịu thiệt để khoác áo Barca

Joao Cancelo được cho là sẵn sàng hy sinh thu nhập để tiếp tục khoác áo Barcelona thay vì quay lại Al Hilal trong mùa giải 2026/27.

09:08 27/5/2026

Hàng công trong mơ của PSG Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Atletico Raphinha Atletico Madrid Pedri Julian Alvarez Lamine Yamal Barcelona

    Đọc tiếp

    Havertz san sang thieu rui giac mo cua PSG hinh anh

    Havertz sẵn sàng thiêu rụi giấc mơ của PSG

    4 phút trước 11:00 30/5/2026

    0

    PSG mang dáng dấp của một đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực, còn Havertz sẵn sàng hóa “thích khách” để lặp lại kịch bản từng khiến Man City ôm hận năm 2021.

    Arsenal nghien cuu bai penalty cua PSG hinh anh

    Arsenal nghiên cứu bài penalty của PSG

    39 phút trước 10:26 30/5/2026

    0

    Tiền vệ Martin Odegaard cho biết Arsenal đã sẵn sàng trước mọi kịch bản trong cuộc đại chiến với PSG ở chung kết Champions League vào đêm 30/5.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý