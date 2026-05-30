Sức bật ở hiệp cuối giúp Saigon Heat lội ngược dòng đánh bại Nha Trang Dolphins với tỷ số 87-78 trên sân nhà tối 29/5.

Saigon Heat ngược dòng thắng Nha Trang Dolphins.

Saigon Heat giành chiến thắng 87-78 trước Nha Trang Dolphins trong trận đấu diễn ra tối 29/5, dù bị dẫn điểm trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đội khách nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo ra lợi thế nhờ khả năng dứt điểm hiệu quả từ khu vực ngoài vòng cung. Nha Trang Dolphins liên tục duy trì cách biệt trong hai hiệp đầu, khép lại nửa đầu trận đấu với lợi thế 32-44.

Sau giờ nghỉ, Saigon Heat cải thiện đáng kể chất lượng tấn công. Đội chủ nhà đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng, đồng thời gia tăng áp lực ở mặt trận phòng ngự để thu hẹp khoảng cách. Kết thúc hiệp 3, đại diện TP.HCM rút ngắn tỷ số xuống còn 53-60.

Bước ngoặt đến ở hiệp cuối khi Saigon Heat tận dụng tốt lợi thế về nhân sự ngoại binh. Những pha lên rổ liên tiếp giúp đội chủ nhà nhanh chóng cân bằng thế trận. Trong khi đó, Nha Trang Dolphins không còn duy trì được hiệu suất ghi điểm như giai đoạn đầu trận.

Từ thế bị dẫn 62-69, Saigon Heat tạo nên chuỗi điểm quan trọng để vượt lên và kiểm soát hoàn toàn cục diện trong những phút quyết định. Khả năng phòng ngự chặt chẽ cùng sự hiệu quả ở các tình huống tấn công giúp đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 87-78.

Bên cạnh kết quả chung cuộc, Saigon Heat còn đón nhận tin vui khi một cầu thủ nội của đội được vinh danh ở hạng mục cầu thủ xuất sắc sau màn trình diễn nổi bật trước Nha Trang Dolphins.

Chiến thắng này giúp Saigon Heat tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu, đồng thời cho thấy bản lĩnh của đội bóng trong những thời điểm gặp khó khăn.