Cancelo sẵn sàng chịu thiệt để khoác áo Barca

  • Thứ tư, 27/5/2026 09:08 (GMT+7)
Joao Cancelo được cho là sẵn sàng hy sinh thu nhập để tiếp tục khoác áo Barcelona thay vì quay lại Al Hilal trong mùa giải 2026/27.

Cancelo có mùa giải tuyệt vời cùng Barcelona.

Theo The Touchline, Cancelo cảm thấy hạnh phúc tại Barcelona sau thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng xứ Catalonia. Hậu vệ người Bồ Đào Nha muốn gắn bó với Barcelona thêm ít nhất hai mùa giải và không có ý định trở lại Al Hilal ở thời điểm hiện tại.

Nguồn tin trên cho biết Cancelo thậm chí chấp nhận giảm lương để tạo điều kiện cho thương vụ được hoàn tất. Đây được xem là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Barcelona vẫn gặp khó khăn tài chính và phải tính toán kỹ quỹ lương trước mùa giải mới.

Trong thời gian chơi cho đội chủ sân Camp Nou, Cancelo trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đa năng nhất đội hình. Anh có thể đá tốt ở cả hai biên, đồng thời mang lại khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Phong cách thi đấu giàu năng lượng của hậu vệ sinh năm 1994 cũng phù hợp với triết lý bóng đá kiểm soát mà đội chủ sân Camp Nou theo đuổi.

Trước đó, Cancelo gia nhập Al Hilal sau khi rời Manchester City nhưng chưa thực sự cho thấy mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Saudi Arabia. Việc cầu thủ này công khai ưu tiên Barca cho thấy sức hút đặc biệt mà đội bóng Tây Ban Nha vẫn sở hữu, bất chấp những khó khăn ngoài sân cỏ trong vài năm gần đây.

Barcelona hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của Cancelo. Tuy nhiên, mong muốn ở lại từ chính cầu thủ người Bồ Đào Nha được xem là tín hiệu tích cực cho đội bóng xứ Catalonia trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Mùa này, Cancelo ra sân 16 trận, ghi 2 bàn và 2 kiến tạo. Đóng góp đáng kể vào lối chơi của Barcelona trong chặng nước rút kịch tính trước Real Madrid tại La Liga 2025/26.

Thái Viên

Cancelo Barcelona Real Madrid Manchester City La Liga

