Man City sụp đổ trong ngày chia tay Guardiola

Đêm 24/5, Man City không thể tạo nên cái kết trọn vẹn dành cho HLV Pep Guardiola khi thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Etihad ở vòng cuối Premier League 2025/26.

Guardiola chia tay Man City bằng một thất bại.

Trận đấu đặc biệt của Guardiola khởi đầu khá hoàn hảo với Man City. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn trong hiệp một, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên khung thành Aston Villa. Thành quả đến ở phút 22 khi Antoine Semenyo dứt điểm chính xác sau một tình huống phối hợp đá phạt góc, mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad.

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục làm chủ thế trận. Trong hơn 40 phút đầu tiên, đoàn quân áo xanh tung ra tới 9 cú sút, trong khi Aston Villa thậm chí không có nổi một pha dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, sự áp đảo ấy lại không thể chuyển hóa thành thêm bàn thắng.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Ollie Watkins chọn vị trí cực nhanh từ một tình huống phạt góc trước khi dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa. Bàn thắng khiến cục diện thay đổi hoàn toàn khi đội khách bắt đầu chơi tự tin và sắc bén hơn trong các pha phản công.

Watkins kéo sập Etihad.

Đến phút 63, Watkins tiếp tục khiến Etihad chết lặng với pha solo đẳng cấp. Tiền đạo người Anh dẫn bóng thẳng vào vòng cấm, thực hiện động tác giả loại bỏ John Stones trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và đưa Aston Villa vượt lên.

Những phút cuối, Man City dồn toàn lực tấn công. Phil Foden đưa bóng vào lưới Aston Villa ở phút 90 bằng cú sút căng như búa bổ, nhưng VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại đêm chia tay đầy cảm xúc nhưng không trọn vẹn của Guardiola. Sau một thập kỷ huy hoàng với 20 danh hiệu lớn nhỏ, chiến lược gia người Tây Ban Nha khép lại hành trình tại Man City bằng thất bại ngay trên sân nhà.

Ngoài Guardiola, cả John Stones và Bernardo Silva cũng đã đá trận cuối cùng cho "The Citizens". Ngược lại, Villa khép lại mùa giải thành công với chức vô địch Europa League và vị trí thứ 4 chung cuộc ở Premier League.

