6 cầu thủ có thể đá trận cuối cho MU

Trận đấu giữa MU và Brighton ở vòng 38 Premier League tối 24/5 có thể trở thành lời chia tay của hàng loạt cầu thủ “Quỷ đỏ”.

Manuel Ugarte có thể chia tay MU sau mùa này.

Dù đã chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League và giành vé trở lại Champions League mùa tới, MU vẫn bước vào vòng đấu cuối cùng với nhiều sự chú ý xoay quanh tương lai nhân sự dưới thời HLV Michael Carrick.

Trước đó, CLB xác nhận Casemiro và Tyrell Malacia sẽ rời đội theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng đáo hạn vào tháng tới. Trong đó, Casemiro được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami CF tại MLS.

Bên cạnh hai cái tên chắc chắn chia tay, MU còn đối mặt với hàng loạt dấu hỏi liên quan đến tương lai đội hình. Sportbible cho biết các cầu thủ như Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Mason Mount, Diogo Dalot, Altay Bayindir và Lisandro Martínez đều chưa chắc chắn tương lai tại Old Trafford.

Còn theo The Times, MU đang lắng nghe các đề nghị dành cho Zirkzee, Bayindir và Ugarte khi bộ ba này chưa đáp ứng kỳ vọng. Trong khi đó, nhóm những nhân tố như Mount, Dalot hay Martinez vẫn đang được xem xét lại vai trò ở mùa tới.

Động thái thanh lọc đội hình được xem là bước đi cần thiết khi MU chuẩn bị trở lại đấu trường Champions League. Việc phải chinh chiến trên nhiều mặt trận đòi hỏi đội hình có chiều sâu và chất lượng cao hơn, đồng thời giảm tải quỹ lương vốn đang bị phình to bởi nhiều cầu thủ hưởng đãi ngộ lớn nhưng đóng góp hạn chế.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Italy cho biết MU đã đạt thỏa thuận miệng với Atalanta để chiêu mộ tiền vệ Ederson vào mùa hè tới.

