Đội bóng cuối cùng thăng hạng Championship

Tối 24/5, Bolton Wanderers giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Stockport County ở chung kết play-off League One trên sân Wembley.

Bolton trở lại Championship sau 7 năm.

Sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng, Bolton cuối cùng cũng trở lại giải hạng Nhất Anh lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đoàn quân của HLV Steven Schumacher tạo nên màn trình diễn bùng nổ trước gần 30.000 cổ động viên đội nhà, khép lại hành trình play-off bằng chiến thắng thuyết phục.

Bolton khởi đầu như mơ khi Ruben Rodrigues mở tỷ số ngay phút thứ 3 sau sai lầm tai hại của thủ môn Corey Addai bên phía Stockport. Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng trở nên căng thẳng khi Adama Sidibeh đánh đầu gỡ hòa cho Stockport ở phút 29, chỉ ít phút sau khi đội bóng này bị VAR từ chối một bàn thắng gây tranh cãi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, hai đội vẫn chơi đôi công hấp dẫn. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 64 khi Sam Dalby vừa vào sân đã tạo ra khác biệt. Từ pha xử lý của tiền đạo này, hậu vệ Kyle Wootton lóng ngóng phản lưới nhà, giúp Bolton tái lập thế dẫn bàn.

Khi Stockport dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, Dalby tiếp tục tỏa sáng với cú ngả bàn đèn đẹp mắt ở phút 81, nâng tỷ số lên 3-1 và dập tắt hoàn toàn hy vọng của đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Ruben Rodrigues hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền cuối trận sau khi Josh Dacres-Cogley bị truất quyền thi đấu vì hành vi phi thể thao.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại đêm Wembley đáng nhớ với Bolton. Sau nhiều mùa giải chật vật, đội bóng giàu truyền thống này cuối cùng tìm lại ánh sáng bằng tấm vé trở lại Championship đầy thuyết phục.