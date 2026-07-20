Messi đã thắng trước khi thua Tây Ban Nha

Chức vô địch có thể làm hành trình của Lionel Messi thêm lộng lẫy, nhưng không còn là điều kiện để xác nhận vị trí của anh trong lịch sử.

Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. Chẳng có cúp vàng cho Lionel Messi. Dù vậy, những di sản Leo tạo ra cho Argentina là không thể xóa bỏ.

“Dù ngày mai xảy ra điều gì, tập thể này viết nên lịch sử không ai có thể xóa bỏ”. Messi chọn một thông điệp nhẹ nhàng trước trận đấu lớn nhất của World Cup 2026, không tuyên bố về chiến thắng, không nhắc đến những kỷ lục và cũng không đặt bản thân ở trung tâm câu chuyện.

Trong lời nhắn ấy có sự bình thản của một người đi qua gần như mọi cung bậc mà bóng đá có thể mang lại. Messi từng chiến thắng trong những đêm cả thế giới hướng về mình, nhưng cũng từng rời sân với đôi mắt đỏ hoe, mang theo cảm giác có lỗi với một đất nước luôn đòi hỏi ở anh nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Ở tuổi 39, Messi hiểu một trận đấu có thể quyết định danh hiệu, nhưng không thể viết lại toàn bộ một sự nghiệp. Những gì anh và thế hệ Argentina này tạo ra không còn phụ thuộc vào một cú sút, một pha cứu thua hay vài centimet quyết định bóng đi vào hay ra ngoài khung thành.

Thông điệp ấy vì thế không giống lời chuẩn bị cho chiến thắng, cũng không phải cách mở đường cho một thất bại. Đó chỉ là sự thừa nhận giản dị rằng có những hành trình đạt tới giá trị riêng, bất kể điểm cuối cùng được trang hoàng bằng một chiếc cúp hay khép lại trong sự tiếc nuối.

Hành trình thoát khỏi nghĩa vụ phải chứng minh

Trong phần lớn sự nghiệp quốc tế, Messi luôn bị đặt vào vị thế của một người phải trả lời những câu hỏi không có hồi kết. Anh giành mọi danh hiệu cùng Barcelona, phá hàng loạt kỷ lục và tạo ra những mùa giải gần như không thể lặp lại, nhưng tất cả thường bị gạt sang một bên mỗi khi Argentina thất bại.

Người ta hỏi tại sao Messi có thể đưa Barcelona lên đỉnh cao nhưng chưa thể làm điều tương tự với đội tuyển. Người ta so sánh anh với Diego Maradona, rồi biến World Cup thành thước đo duy nhất để phân định những tài năng vốn thuộc về những thời đại, hệ thống và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

Mỗi giải đấu cùng Argentina vì thế giống một phiên tòa kéo dài. Messi không chỉ phải chơi bóng, mà còn phải chứng minh tình yêu với quê hương, khả năng lãnh đạo và quyền được đứng trong hàng ngũ những biểu tượng lớn nhất của đất nước.

Đó là một đòi hỏi khắc nghiệt, bởi bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao mà một cá nhân có thể tự quyết định tất cả. Một cầu thủ có thể chơi xuất sắc trong nhiều tuần, nhưng chỉ một khoảnh khắc ở trận cuối cùng cũng đủ khiến toàn bộ hành trình bị nhìn nhận theo hướng khác.

Messi từng trải qua điều ấy ở World Cup 2014, khi Argentina chỉ cách chức vô địch một trận đấu. Anh cũng liên tiếp thất bại trong các trận chung kết Copa America, để rồi sau cú sút luân lưu không thành công trước Chile năm 2016, anh tuyên bố chia tay đội tuyển trong trạng thái gần như cạn kiệt.

Quyết định ấy không đơn thuần đến từ nỗi buồn của một thất bại. Messi dường như đã mệt mỏi với cảm giác dù cố gắng đến đâu, anh vẫn bị xem là chưa làm đủ cho Argentina.

Messi sau đó trở lại, tiếp tục nhận trách nhiệm và tiếp tục bước vào những giải đấu mà mỗi kết quả đều có thể trở thành phán quyết về sự nghiệp. Điều đáng nhớ nhất không phải anh chưa từng muốn buông bỏ, mà là sau tất cả, bản thân vẫn lựa chọn quay lại nơi từng khiến mình tổn thương nhiều nhất.

Copa America 2021 giúp Messi tìm thấy danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển, trước khi World Cup 2022 hoàn tất cuộc hòa giải kéo dài giữa anh và bóng đá Argentina. Khi nâng chiếc cúp vàng tại Qatar, Messi không chỉ bổ sung phần còn thiếu trong bộ sưu tập, mà còn được giải thoát khỏi nghĩa vụ phải chứng minh giá trị sau mỗi lần khoác áo đội tuyển.

Từ thời điểm đó, Messi không còn bước vào sân với hình ảnh của một người đang mắc nợ. Anh chơi bóng như một cầu thủ đã được chấp nhận trọn vẹn, trong một tập thể hiểu cách bảo vệ anh, chia sẻ trách nhiệm và biến tài năng của số 10 thành một phần của hệ thống thay vì xem đó là giải pháp duy nhất.

Sự thay đổi ấy có lẽ còn quan trọng hơn mọi danh hiệu. Messi cuối cùng có thể thuộc về Argentina mà không cần phải trở thành một phiên bản khác của chính mình, không cần nói nhiều hơn, thể hiện dữ dội hơn hay cố gắng giống bất kỳ biểu tượng nào trong quá khứ.

Di sản được tạo nên từ những lần trở lại

Điều Messi để lại cho Argentina không chỉ nằm ở số bàn thắng, những pha kiến tạo hay những chiếc cúp. Di sản lớn hơn nằm ở cách anh thay đổi mối quan hệ giữa một thiên tài và quê hương từng không biết phải yêu thương anh như thế nào.

Messi sinh ra tại Rosario (Argentina) nhưng trưởng thành ở Barcelona, nơi anh rời quê hương từ khi còn là một cậu bé. Khoảng cách địa lý ấy từng bị biến thành khoảng cách cảm xúc, khiến anh phải đối mặt với những hoài nghi rằng mình không mang tinh thần Argentina giống những người đi trước.

Messi không đáp lại bằng những tuyên bố lớn. Anh chỉ tiếp tục trở về mỗi khi đội tuyển tập trung, chấp nhận những chuyến bay dài, những giải đấu thất vọng và sức ép đôi khi lớn hơn cả niềm vui được chơi bóng.

Theo thời gian, sự bền bỉ ấy thay đổi cách người ta nhìn về anh. Messi không trở thành biểu tượng Argentina nhờ cố gắng mô phỏng sự dữ dội của Maradona, mà bằng việc trung thành với tính cách ít lời, kín đáo và đôi khi có phần xa cách của chính mình.

Anh lãnh đạo bằng cách nhận bóng trong những thời điểm khó khăn, bằng việc trở lại sau những thất bại và bằng sự hiện diện khiến các đồng đội tin rằng trận đấu vẫn có thể thay đổi. Sức ảnh hưởng ấy không phải lúc nào cũng hiện ra trong những bài phát biểu hay hành động mạnh mẽ, nhưng được cảm nhận rõ trong cách đội tuyển Argentina vận hành quanh anh.

Thế hệ hiện tại không chỉ chờ Messi tạo ra điều kỳ diệu. Họ chạy nhiều hơn để anh có thể tiết kiệm sức, tranh chấp quyết liệt hơn để anh có khoảng trống và sẵn sàng bảo vệ người đội trưởng như cách bảo vệ niềm tin lớn nhất của cả tập thể.

Đổi lại, Messi cũng không còn cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ. Anh chấp nhận lùi sâu, đứng lệch sang một bên, quan sát trận đấu và chờ thời điểm phù hợp để thực hiện một đường chuyền có thể thay đổi tất cả.

Messi của những năm cuối sự nghiệp không còn chi phối trận đấu bằng số lần chạm bóng hay những pha tăng tốc liên tục. Anh tác động bằng khả năng lựa chọn đúng khoảnh khắc, đôi khi chỉ cần một nhịp xử lý để làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Sự tiết chế ấy cũng phản ánh cách Messi nhìn về chính hành trình của mình. Anh không còn cố gắng chạy đua với thời gian, bởi những gì cần đạt được đã đạt được, còn những trận đấu còn lại giống phần kéo dài quý giá của một câu chuyện từng nhiều lần tưởng như đã kết thúc.

Bởi vậy, khi Messi viết rằng tập thể này tạo nên lịch sử không ai có thể xóa bỏ, anh không nói về một trận đấu riêng lẻ. Anh nói về nhiều năm cùng nhau chịu đựng, trưởng thành và biến những thất bại thành nền móng cho một đội tuyển biết cách đứng dậy.

Lịch sử ấy được tạo nên từ giọt nước mắt năm 2016, từ quyết định trở lại đội tuyển, từ chức vô địch Copa America sau gần ba thập niên chờ đợi của Argentina và từ khoảnh khắc chiếc cúp thế giới cuối cùng cũng nằm trong tay anh. Nó còn được viết tiếp bằng việc một cầu thủ 39 tuổi vẫn có thể dẫn đội tuyển tới trận đấu cuối cùng của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, dù rằng đó là một thất bại toàn diện trước Tây Ban Nha quá hoàn hảo về chiến thuật ở chung kết rạng sáng 20/7.

Bóng đá thường thích những kết luận đơn giản, trong đó người thắng được xem là hoàn hảo còn người thua phải đối mặt với những câu hỏi. Tuy nhiên, sự nghiệp của Messi từ lâu vượt ra ngoài cách đánh giá chỉ dựa vào một bảng tỷ số.

Một trận đấu có thể bổ sung thêm danh hiệu hoặc để lại một nỗi tiếc nuối, nhưng không thể lấy đi những gì Messi đã mang lại cho Argentina. Anh biến sự nghi ngờ thành niềm tin, biến khoảng cách thành sự gắn kết và biến hành trình từng đầy tổn thương thành một trong những câu chuyện đẹp nhất của bóng đá hiện đại.

Có một thời, Messi bước vào mỗi giải đấu với cảm giác mình phải chứng minh xứng đáng với Argentina. Giờ đây, chính Argentina nhìn vào anh như một phần không thể tách rời trong lịch sử đội tuyển, không chỉ vì những chiến thắng mà còn bởi cách anh đã ở lại qua những thời điểm khó khăn nhất.

Đó cũng là lý do thông điệp của Messi mang đến cảm giác bình yên. Rạng sáng 20/7, Argentina thua Tây Ban Nha. Họ gục ngã một cách toàn diện trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Messi cũng không tạo ra dấu ấn đặc biệt. Sau trận đấu, nước mắt đã rơi trên gương mặt Leo.

Song, lịch sử đã có câu trả lời của riêng mình từ lâu. Messi không còn cần một đoạn kết hoàn hảo để hoàn thiện sự nghiệp, bởi hành trình của anh đủ lớn để tồn tại độc lập với mọi kết quả.