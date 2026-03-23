Chiếc áo khoác Louis Vuitton trị giá 3.900 euro của Arbeloa trở thành tâm điểm trong trận derby thuộc vòng 29 La Liga tại Bernabeu.

Áo 3.900 euro của Arbeloa gây sốt derby.

Arbeloa không chỉ được nhắc đến vì trận derby tại Bernabeu hôm 23/3. Trang phục ông mặc cũng khiến khán giả chú ý. Chiếc áo khoác ông sử dụng là thiết kế của Louis Vuitton, có giá lên tới 3.900 euro.

Đây là một mẫu varsity jacket được biến tấu theo phong cách cao cấp. Áo làm từ da bê hạt mịn, phối màu xanh navy. Trên thân áo là các chi tiết patch mang logo và họa tiết đặc trưng của thương hiệu. Louis Vuitton cũng là một trong những đối tác của Real Madrid.

Sự xuất hiện của Arbeloa nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Hình ảnh của ông bên đường biên thu hút sự quan tâm không kém diễn biến trận đấu.

Cách đây không lâu, HLV Pep Guardiola của Manchester City cũng gây chú ý với trang phục của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha mặc một chiếc áo sơ mi cotton của Our Legacy, giá 270 bảng, tương đương khoảng 290 euro.

So với chiếc áo khoác của Arbeloa, mức giá này thấp hơn rất nhiều. Sự chênh lệch càng khiến trang phục của HLV Real Madrid trở thành chủ đề được bàn luận.