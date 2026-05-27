5 cái tên theo chân Pep rời Man City

Manchester City chia tay thêm công thần ở ban huấn luyện sau khi Pep Guardiola khép lại hành trình 10 năm đầy vinh quang tại Etihad.

Các cộng sự cùng Pep góp mặt trong lễ chia tay của Man City.

Sự ra đi của Pep Guardiola đang kéo theo cuộc “đại thanh lọc” phía sau hậu trường Manchester City.

Ngay sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia tay CLB, đội chủ sân Etihad xác nhận thêm 5 thành viên trong ê-kíp huấn luyện cũng rời đội bóng.

Danh sách này gồm Kolo Toure, Pep Lijnders, Lorenzo Buenaventura, Manuel Estiarte và Xabier Mancisidor.

Kolo Toure là cái tên đáng chú ý nhất. Cựu trung vệ từng vô địch Premier League cùng Arsenal và Man City mới được Guardiola đưa lên ban huấn luyện đội một từ mùa hè năm ngoái.

Trong khi đó, Pep Lijnders, cựu trợ lý thân tín của Jurgen Klopp tại Liverpool, cũng rời Etihad chỉ sau một mùa giải làm việc.

Ngoài ra, HLV thủ môn Xabier Mancisidor, chuyên gia thể lực Lorenzo Buenaventura cùng Manuel Estiarte, người phụ trách hỗ trợ cầu thủ và được xem là cộng sự thân cận bậc nhất của Guardiola, đều nói lời chia tay.

Trong thông báo chính thức, Man City gửi lời cảm ơn tới cả 5 thành viên vì những đóng góp trong giai đoạn thành công của CLB.

Theo truyền thông Anh, Enzo Maresca đã ký hợp đồng 3 năm để thay Guardiola dẫn dắt Man City. Nhà cầm quân người Italy từng là trợ lý của Pep trước khi sang Chelsea làm HLV trưởng và được cho sẽ mang theo đội ngũ cộng sự riêng tới Etihad.

Guardiola khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ với 20 danh hiệu lớn nhỏ cùng Man City. Sự ra đi của ông tạo nên những hình ảnh xúc động trong lễ diễu hành cuối mùa, khi hàng nghìn CĐV xuống đường tri ân HLV thành công nhất lịch sử CLB.

Việc hàng loạt cộng sự thân tín đồng loạt rời Etihad cho thấy một kỷ nguyên thực sự đã khép lại tại Manchester City.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD