Wolfsburg gục ngã cùng Volkswagen

Từ đội bóng từng khiến Real Madrid run sợ ở Champions League, Wolfsburg giờ phải xuống chơi ở hạng Nhì Đức trong thời điểm tập đoàn Volkswagen cũng chìm giữa khủng hoảng tài chính.

Wolfsburg đã rớt hạng.

Có những CLB tồn tại nhờ lịch sử. Có những đội bóng sống bằng sức mạnh tài chính. Và cũng có những tập thể gắn số phận của mình với một tập đoàn lớn đến mức khi “người chống lưng” lung lay, họ cũng bắt đầu sụp đổ theo.

Wolfsburg là một trường hợp như vậy.

Quá khứ lẫy lừng

Năm 2015 từng là đỉnh cao cuối cùng của đội bóng này. Wolfsburg khi ấy sở hữu đội hình khiến cả châu Âu phải chú ý với Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, Bas Dost, Luis Gustavo, Naldo hay Andre Schürrle. Họ vô địch Cúp Quốc gia Đức và chơi thứ bóng đá giàu năng lượng dưới thời Dieter Hecking.

Ở Champions League mùa đó, Wolfsburg thậm chí từng đặt Real Madrid vào thế nguy hiểm sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi tứ kết. Nếu không có cú hat-trick của Cristiano Ronaldo tại Bernabeu, lịch sử có thể đã rẽ theo hướng khác.

Nhưng cũng chính năm 2015, biến cố lớn nhất xảy ra. Vụ bê bối Dieselgate khiến Volkswagen lao vào khủng hoảng nghiêm trọng khi bị phát hiện cài phần mềm gian lận khí thải trên xe hơi. Tập đoàn ôtô lớn nhất nước Đức phải đối diện hàng loạt án phạt và khoản bồi thường khổng lồ.

Wolfsburg bắt đầu trả giá từ thời điểm đó. Năm 2017, Volkswagen cắt giảm khoảng 40% ngân sách đầu tư cho CLB. Đó gần như là bước ngoặt khiến Wolfsburg từ một đội bóng giàu tham vọng trở thành tập thể chỉ còn biết vật lộn để tồn tại ở Bundesliga.

Ba lần phải đá play-off trụ hạng trong chưa đầy 10 năm cho thấy sự sa sút kéo dài của đội bóng này. Họ không còn đủ ổn định để cạnh tranh nhóm đầu, nhưng cũng không đủ tệ để sớm tái thiết từ đầu. Wolfsburg tồn tại trong trạng thái lưng chừng suốt nhiều mùa giải.

Wolfsburg đang đánh mất chính mình.

Mùa 2020/21 dưới thời Oliver Glasner từng mang đến chút hy vọng. Wolfsburg giành vé dự Champions League với lối chơi giàu tổ chức và hiệu quả. Nhưng đó hóa ra chỉ là khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng. Những năm sau đó, đội bóng tiếp tục đi xuống trong âm thầm.

Cú rớt hạng đáng sợ nhất

Điều khiến cú xuống hạng lần này trở nên đáng lo không chỉ nằm ở chuyên môn. Volkswagen hiện vẫn đối diện áp lực tài chính lớn. Tháng 3 năm nay, CEO Oliver Blume tuyên bố tập đoàn sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí khoảng 20%. Điều đó đồng nghĩa Wolfsburg nhiều khả năng còn phải thắt chặt ngân sách hơn nữa trong giai đoạn tới.

Và đúng lúc ấy, đội bóng lại rơi xuống Bundesliga 2. Sự kết hợp ấy tạo ra viễn cảnh rất u ám. Xuống hạng đồng nghĩa doanh thu từ truyền hình, thương mại và tài trợ giảm mạnh. Trong khi đó, Bundesliga 2 chưa bao giờ là giải đấu dễ chịu với những CLB từng quen sống ở đẳng cấp cao nhất.

Bóng đá Đức đã chứng kiến Hamburg mất nhiều năm để tìm đường trở lại. Schalke 04 cũng liên tục rơi vào khủng hoảng sau khi xuống hạng. Hertha Berlin vẫn loay hoay giữa những cuộc tái thiết dang dở.

Wolfsburg giờ đứng trước nguy cơ tương tự. Điều đáng buồn nhất là cú ngã này không đến từ một mùa giải thất bại đơn lẻ. Nó giống kết quả tích tụ suốt hơn một thập niên, kể từ ngày Dieselgate nổ ra và Volkswagen không còn đủ khả năng duy trì vị thế “bệ đỡ” mạnh mẽ như trước.

Ngày Wolfsburg từng có De Bruyne, Perisic hay Luis Gustavo giờ giống một ký ức rất xa. Khi ấy, họ từng mơ về việc trở thành thế lực lớn tiếp theo của bóng đá Đức.

Mười một năm sau, Wolfsburg không còn nói về Champions League nữa. Họ chỉ còn đối diện câu hỏi khó nhất: làm sao để không chìm sâu hơn sau cú rớt hạng lịch sử này.