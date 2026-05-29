'Vũng lầy' Real Madrid kéo dàn sao xa rời World Cup

Không ít cầu thủ từng xem Real Madrid là bệ phóng đến World Cup 2026, nhưng mùa giải hỗn loạn tại Bernabeu lại trở thành lực cản lớn nhất với họ.

Trong nhiều năm, khoác áo Real Madrid gần như đồng nghĩa với một suất ở đội tuyển quốc gia. Chơi tốt tại Bernabeu, cánh cửa tới World Cup thường rộng mở hơn bất cứ nơi đâu. Nhưng mùa giải 2025/26 đã đảo ngược hoàn toàn quy luật ấy.

Khi Bernabeu không còn là bảo chứng

Real Madrid kết thúc chiến dịch mà không giành nổi một danh hiệu lớn nào. La Liga vuột mất, Champions League thất bại, Copa del Rey không thành công và Siêu cúp Tây Ban Nha cũng không thuộc về họ.

Real trải qua mùa giải trắng tay cùng hàng loạt vấn đề nội bộ.

Điều đáng nói là thất bại không chỉ nằm ở bảng thành tích. Những câu chuyện về bất đồng nội bộ, mâu thuẫn giữa cầu thủ với ban huấn luyện và bầu không khí nặng nề trong phòng thay đồ khiến Bernabeu trở thành một trong những "điểm đen" của bóng đá châu Âu mùa qua.

Hệ quả đến như một điều song hành tất yếu, phong độ của nhiều cá nhân lao dốc khi World Cup đến gần. Franco Mastantuono là ví dụ điển hình. Tài năng trẻ người Argentina cập bến Madrid với kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt tương lai của bóng đá Nam Mỹ.

Thế nhưng sau những tín hiệu tích cực ban đầu, anh dần đánh mất vị trí. Ba bàn thắng sau 35 trận là con số quá ít để thuyết phục Lionel Scaloni mang anh tới World Cup.

Dean Huijsen cũng trải qua kịch bản tương tự. Trung vệ từng gây ấn tượng mạnh tại Bournemouth không còn giữ được sự chắc chắn khi khoác áo Real Madrid. Những sai lầm liên tiếp khiến anh đánh mất niềm tin từ HLV Luis de la Fuente và bị loại khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha.

Huijsen từng kỳ vọng trở thành trụ cột ở Tây Ban Nha, nay không có tên trong danh sách dự World Cup.

Ngay cả Eduardo Camavinga, người từng được xem là tương lai tuyến giữa tuyển Pháp, cũng không thể giữ chỗ. Một mùa giải chấn thương liên miên cùng phong độ thiếu ổn định khiến tiền vệ 23 tuổi bị các đối thủ vượt lên trong cuộc cạnh tranh.

World Cup không chờ đợi ai

Có một điểm chung giữa những cái tên kể trên: họ không phải những cầu thủ tầm thường.

Mastantuono là viên ngọc của bóng đá Argentina. Huijsen từng được xem là tương lai hàng thủ Tây Ban Nha. Camavinga đã dự World Cup 2022 và sở hữu kinh nghiệm đỉnh cao. Trent Alexander-Arnold cũng là một trong những hậu vệ kiến thiết hay nhất thế giới. Song, World Cup không phải nơi dành riêng cho danh tiếng.

Các đội tuyển quốc gia luôn ưu tiên phong độ hiện tại. Khi Real Madrid sa sút, những cầu thủ của họ cũng mất đi lợi thế lớn nhất. Một mùa giải thiếu ổn định có thể xóa nhòa những gì được tích lũy trong nhiều năm.

Điều đó giải thích vì sao Tây Ban Nha lần đầu tiên bước vào World Cup mà không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào trong đội hình. Một chi tiết phản ánh rõ mức độ khủng hoảng của đội bóng Hoàng gia.

Camavinga có kinh nghiệm World Cup nhưng vẫn phải ngồi nhà.

Dĩ nhiên, Real Madrid vẫn đóng góp hàng loạt ngôi sao cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde hay Thibaut Courtois. Tuy nhiên, họ là những cá nhân đủ đẳng cấp để vượt lên khỏi hoàn cảnh tập thể.

Ngược lại, với những cầu thủ đang trong giai đoạn khẳng định bản thân, mùa giải hỗn loạn tại Bernabeu đã trở thành một chiếc hố sâu khó vượt qua.

Có lẽ đó mới là thất bại lớn nhất của Real Madrid mùa này. Không chỉ đánh mất các danh hiệu, họ còn khiến nhiều cầu thủ phải trả giá bằng cơ hội xuất hiện ở sân khấu World Cup. Trong bóng đá hiện đại, đôi khi một mùa giải tệ hại không chỉ lấy đi chiếc cúp, mà còn lấy đi cả những giấc mơ.

