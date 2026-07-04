Bê bối của Senegal ở World Cup 2026 bị phanh phui

Hàng loạt cáo buộc về tiệc rượu, chi tiêu xa hoa và sự yếu kém trong khâu quản lý đang đẩy bóng đá Senegal vào khủng hoảng sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026.

Bóng đá Senegal chìm trong bê bối. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại trước Bỉ và phải dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026 hôm 2/7, đội tuyển Senegal tiếp tục đối mặt với một cơn bão dư luận khi hàng loạt bê bối hậu trường bị phanh phui. Những thông tin mới từ truyền thông châu Phi cho thấy không khí trong đại bản doanh của đội tuyển hoàn toàn trái ngược với hình ảnh chuyên nghiệp mà người hâm mộ kỳ vọng.

Theo Sport News Africa, khu tập trung của Senegal nhiều lần biến thành nơi tổ chức các buổi tiệc riêng. Một số quan chức trong phái đoàn được cho là mời bạn bè và các nhà sáng tạo nội dung đến khách sạn, sử dụng rượu, tặng quà đắt tiền và chi tiêu xa hoa ngay trong thời gian đội tuyển chuẩn bị cho các trận đấu World Cup.

Tiếng ồn từ những buổi tụ tập khiến nhân viên khách sạn liên tục phàn nàn. Trong khi đó, các cầu thủ vẫn phải tập luyện và thi đấu giữa bầu không khí thiếu ổn định.

Không chỉ vậy, nhiều thành viên đội tuyển còn phải tự xoay xở nhu cầu sinh hoạt vì sự thiếu trách nhiệm của bộ phận hậu cần. Theo các nguồn tin tại châu Phi, một số cầu thủ buộc phải tự gọi đồ ăn nhanh về khách sạn do không được phục vụ đầy đủ.

HLV Pape Thiaw chỉ ký hợp đồng ngay trước thềm trận gặp Na Uy. Ảnh: Reuters.

Câu chuyện chưa dừng ở đó. HLV trưởng Pape Thiaw được cho là chưa có hợp đồng chính thức chỉ vài giờ trước trận gặp Na Uy ở vòng bảng.Ông chỉ hoàn tất việc ký kết ngay trước khi cùng đội lên đường tới sân vận động, qua đó tránh được một vụ bê bối có thể khiến hình ảnh bóng đá Senegal thêm tổn hại.

Trước đó, tiền vệ Pape Gueye cũng bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, càng khiến bầu không khí tại Senegal trở nên căng thẳng.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Senegal bày tỏ sự thất vọng và xấu hổ trước những gì đang diễn ra. Nhiều ý kiến kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Senegal sớm lên tiếng giải thích, đồng thời xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan để khôi phục niềm tin sau kỳ World Cup đáng quên cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Highlights Bỉ 3-2 Senegal Sáng 2/7, Bỉ ngược dòng ngoạn mục đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.