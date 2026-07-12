Cú lật cờ vĩ đại của Jude Bellingham

Từng bị Thomas Tuchel gạt ra rìa và bủa vây bởi vô vàn hoài nghi, Jude Bellingham lật ngược thế cờ bằng sự trưởng thành vượt bậc.

Mùa hè năm ngoái, nếu ai đó nhận định rằng Jude Bellingham sẽ là cái tên duy nhất không thể đụng đến trong đội hình "Tam sư" tại vòng knock-out World Cup, họ có thể sẽ nhận lại những cái bĩu môi. Không phải vì tài năng của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid bị đánh giá thấp, mà bởi cái tôi quá lớn của anh dường như đang trở thành quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ.

Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản điên rồ nhất. Chỉ trong chưa đầy một năm, cầu thủ mang áo số 10 tạo ra một trong những màn "lật kèo" ngoạn mục nhất lịch sử bóng đá Anh, biến sự hoài nghi và nguy cơ mất vị trí thành quyền lực tuyệt đối trên sân cỏ.

Cú tát thức tỉnh từ Thomas Tuchel

Trở lại thời điểm hậu Euro 2024, Bellingham là hiện thân của một "Galactico" điển hình, nhưng đồng thời cũng là một ngôi sao mắc "hội chứng nhân vật chính". Dấu ấn anh để lại trên đất Đức không chỉ là cú xe đạp chổng ngược cứu rỗi tuyển Anh trước Slovakia, mà còn là màn ăn mừng ngạo nghễ với thông điệp "Còn ai vào đây nữa?", là những đặc quyền bỏ qua truyền thông, và hình ảnh một cá nhân tự cô lập mình khỏi phần còn lại của đội bóng ngay sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha ở chung kết.

Bellingham vươn mình quá nhanh. Ở độ tuổi đôi mươi, anh có mọi vinh quang cấp CLB cùng Real Madrid, và hệ quả tất yếu là cái tôi của anh phình to tỷ lệ thuận với những lời tâng bốc.

Và rồi Thomas Tuchel xuất hiện, mang theo triết lý bóng đá đề cao tính hệ thống. Một chiến lược gia người Đức nổi tiếng với kỷ luật thép và sự tàn nhẫn trong việc dẹp bỏ những cái tôi nổi loạn chắc chắn sẽ nhìn thấy những "báo động đỏ" từ cậu học trò cưng.

Tuchel không ngần ngại ném quả bom đầu tiên vào dư luận khi công khai nhận xét một số hành vi trên sân của Bellingham là "hơi đáng ghét". Lời bào chữa "sử dụng từ ngữ không cố ý" sau đó của cựu thuyền trưởng Chelsea chẳng thể che giấu một thông điệp đanh thép gửi đến số 10: Tại đây, không cá nhân nào lớn hơn đội bóng.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng và sự đảo chiều vị thế đến vào tháng 10. Cầu thủ vừa nhận giải hay nhất năm của tuyển Anh bất ngờ bị gạch tên khỏi đợt tập trung.

Bất chấp những lý do được đưa ra là để phục hồi chấn thương hay cầu thủ tự xin nghỉ, thực tế trên sân không hề nói dối. "Tam sư" vẫn vận hành trơn tru khi vắng anh. Tuchel thẳng thừng tuyên bố Bellingham không sở hữu "thẻ bài miễn tử", nhấn mạnh rằng anh phải chiến đấu sòng phẳng với 14, 15 cái tên khác cho một vị trí đá chính.

World Cup 2026 đích thực là sân khấu của riêng Jude Bellingham.

Cùng thời điểm, phong độ tại Real Madrid chững lại, những chấn thương vặt vãnh bắt đầu xuất hiện. Bellingham rơi vào tình thế hiểm nghèo chưa từng có trong sự nghiệp non trẻ.

Từ một siêu sao xoay trục mọi lối chơi, anh bị đẩy ra rìa bức tranh chiến thuật. Quyền lực dường như nằm trọn trong tay Tuchel, và nhiều người tin rằng Bellingham chuẩn bị bước vào World Cup với tư cách một phương án dự phòng xa xỉ.

Màn đáp trả bằng vị thế độc tôn

Nhưng đẳng cấp của một nhà vô địch không nằm ở những lời ca thán trên mặt báo. Nó nằm ở cách họ phản ứng khi bị dồn vào chân tường. Chiến dịch World Cup 2026 trên đất Mỹ chính là sân khấu để Bellingham thực hiện cú lật ngược thế cờ vĩ đại nhất.

Bellingham không dùng sức ép truyền thông để đòi lại vị trí; anh cướp lại nó bằng những màn trình diễn đẳng cấp không thể chối cãi trên mặt cỏ. Khởi đầu bằng một pha solo xé toang hàng thủ Croatia, tiếp nối bằng bàn thắng sống còn phá vỡ thế bế tắc trước Panama, 90 phút hoàn hảo áp đảo tuyến giữa CHDC Congo, và vươn tới đỉnh cao bằng hai cú đúp liên tiếp tiễn Mexico và Na Uy về nước.

Sáu bàn thắng, bốn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc trận" chỉ sau sáu lần ra sân. Những con số thống kê lạnh lùng chỉ ra một sự thật trần trụi: Tuyển Anh đang tiến bước nhờ nhịp thở của Jude Bellingham.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt tạo nên cú lật kèo ngoạn mục này không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà là một Bellingham hoàn toàn lột xác về tư duy chơi bóng lẫn tâm thế. Khán giả không còn thấy một siêu sao kênh kiệu, đứng chờ bóng và đòi hỏi sự phục vụ từ các vệ tinh xung quanh. Thay vào đó là một chiến binh cần mẫn, hoạt động với cường độ khủng khiếp.

Bỏ lại sự ngạo nghễ, Bellingham giờ là chiến binh tĩnh lặng nhưng mang sức sát thương cao nhất của "Tam sư". Sáng 12/7, Bellingham lập cú đúp giúp Anh thắng Mexico 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Bellingham sẵn sàng lùi sâu thành một chiếc mỏ neo, lăn xả cản phá những bàn thua mười mươi, điển hình là pha cứu thua ngoạn mục trước Mexico. Anh linh hoạt hoán đổi giữa vai trò số 8 và số 10 hộ công, hy sinh không gian hoạt động ưa thích để lấp đầy những khoảng trống mà hệ thống của Tuchel yêu cầu.

Tại các cuộc họp báo bắt buộc, thay vì vỗ ngực xưng tên như quá khứ, Bellingham của tuổi 23 nhường lại ánh đèn sân khấu cho đồng đội. Anh tuyên bố thích kiến tạo hơn ghi bàn, ngỏ ý nhường giải thưởng cá nhân cho cầu thủ đối phương, và không ngừng ca ngợi tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của tập thể.

Sự khiêm nhường ấy không mảy may mang "mùi" diễn kịch, mà là sự tĩnh lặng của một cái đầu đã thực sự trưởng thành, biết cách chuyển hóa áp lực ngàn cân thành động lực thi đấu.

Anh cân bằng tỷ số 1-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Tình thế giờ đây đảo chiều 180 độ. Tuchel từng muốn dùng kỷ luật thép để nắn gân và khuất phục cái tôi của Bellingham, nhưng chính cầu thủ mang áo số 10 đã dùng sự hy sinh và nhãn quan chiến thuật kiệt xuất để buộc ông thầy người Đức phải tự động xoay trục toàn bộ đội hình quanh mình.

Không có bất kỳ sự ưu ái mù quáng nào, Bellingham đoạt lại ngai vàng bằng năng lực tuyệt đối. Vị chiến lược gia từng công khai đẩy anh lên ghế dự bị giờ đây hiểu rằng, cơ hội mang cúp vàng về nước Anh hoàn toàn phụ thuộc vào đôi chân của cậu học trò.

Chỉ cách vinh quang lịch sử đúng hai trận đấu nữa. Dù đối thủ tại bán kết là Thụy Sĩ hay đương kim vô địch Argentina, "Tam sư" vẫn đang nắm giữ thứ vũ khí sắc bén nhất giải đấu. Nếu tuyển Anh làm nên chuyện trên đất Mỹ, người ta sẽ còn phải nhắc mãi về World Cup 2026 như một giải đấu vinh danh sự trưởng thành của Jude Bellingham, người đã bước qua ranh giới của sự kiêu ngạo để vươn mình thành đấng cứu thế vĩ đại của bóng đá xứ sương mù.