Tuchel tiết lộ lý do 'bỏ rơi' Mainoo

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Thomas Tuchel không sử dụng Kobbie Mainoo ở trận đấu với Na Uy.
Việc tiền vệ trẻ Mainoo chưa thi đấu phút nào trở thành chủ đề gây tranh cãi dù đội tuyển Anh vừa giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Giải thích về quyết định này, HLV Tuchel khẳng định ưu tiên hàng đầu là duy trì sự cân bằng và tránh bị áp đảo ở trung lộ.
Ông nhấn mạnh: "Mọi chuyện khá đơn giản. Chúng tôi không muốn mất kiểm soát hay bị lấn lướt ở giữa sân. Hiện tại, đội bóng đã tìm thấy một cấu trúc cho phép kiểm soát bóng, luân chuyển bóng đúng góc độ và đủ sức cạnh tranh về thể lực".
Trước đó, tuyển Anh vượt qua đại diện Bắc Âu với tỷ số 2-1 sau 120 phút đầy kịch tính tại tứ kết. Cú đúp bàn thắng của Jude Bellingham giúp "Tam sư" thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất để chạm trán với Argentina hoặc Thụy Sĩ.
Trận bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/7, trên sân vận động Mercedes-Benz.
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