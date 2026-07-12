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Thể thao World Cup 2026

Tuchel tiết lộ lý do 'bỏ rơi' Mainoo

  • Chủ nhật, 12/7/2026 09:42 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sau khi tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel tiết lộ lý do không tung Kobbie Mainoo vào sân.

Thomas Tuchel không sử dụng Kobbie Mainoo ở trận đấu với Na Uy.

Việc tiền vệ trẻ Mainoo chưa thi đấu phút nào trở thành chủ đề gây tranh cãi dù đội tuyển Anh vừa giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Giải thích về quyết định này, HLV Tuchel khẳng định ưu tiên hàng đầu là duy trì sự cân bằng và tránh bị áp đảo ở trung lộ.

Ông nhấn mạnh: "Mọi chuyện khá đơn giản. Chúng tôi không muốn mất kiểm soát hay bị lấn lướt ở giữa sân. Hiện tại, đội bóng đã tìm thấy một cấu trúc cho phép kiểm soát bóng, luân chuyển bóng đúng góc độ và đủ sức cạnh tranh về thể lực".

Nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định quyết định cất Mainoo trên ghế dự bị không mang tính cá nhân: "Đây không phải quyết định chống lại Kobbie, mà là vì lợi ích tập thể. Trong giải đấu, sự kiên nhẫn quan trọng tương đương tài năng. Cơ hội của cậu ấy sẽ đến khi chúng tôi tin rằng đó là thời điểm thích hợp".

Trước đó, tuyển Anh vượt qua đại diện Bắc Âu với tỷ số 2-1 sau 120 phút đầy kịch tính tại tứ kết. Cú đúp bàn thắng của Jude Bellingham giúp "Tam sư" thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất để chạm trán với Argentina hoặc Thụy Sĩ.

Trận bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/7, trên sân vận động Mercedes-Benz.

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Huy Trưởng

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