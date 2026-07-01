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Thể thao World Cup 2026

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi vì những chuyến bay riêng

  • Thứ tư, 1/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Cuộc điều tra của BBC khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt làn sóng chỉ trích khi liên tục sử dụng máy bay phản lực cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Chủ tịch FIFA Infantino ưu tiên sử dụng máy bay cá nhân để di chuyển trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Giữa không khí sôi động của World Cup 2026, một cuộc điều tra từ BBC lại đưa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tâm điểm tranh cãi, không phải vì chuyên môn mà bởi những chuyến công tác bằng máy bay phản lực cá nhân.

Theo BBC, kể từ ngày 11/6, ông Infantino đã tham dự 24 trận đấu, đặt chân tới 16 thành phố và di chuyển hơn 50.000 km. Để đáp ứng lịch trình dày đặc, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sử dụng máy bay riêng Gulfstream, thực hiện tổng cộng 27 chuyến bay với hơn 66 giờ trên không. Thậm chí, có những ngày ông di chuyển bằng máy bay tới ba lần.

BBC cho biết lượng khí thải từ các chuyến bay này tương đương lượng phát thải carbon mỗi năm của khoảng 78 người. Con số trên nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, bởi FIFA vốn nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững và giảm tác động đến môi trường.

Trong chiến lược phát triển bền vững, FIFA từng cam kết sẽ "đóng góp phần trách nhiệm của mình" trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Infantino thường xuyên sử dụng máy bay phản lực cá nhân khiến cam kết đó bị đặt dấu hỏi.

Tổ chức môi trường Greenpeace đã lên tiếng chỉ trích những chuyến đi của Chủ tịch FIFA. Bên cạnh đó, các chuyên gia môi trường nhận định máy bay phản lực cá nhân có thể tạo ra lượng khí thải lớn hơn tới 50 lần so với tàu hỏa trên cùng quãng đường di chuyển.

Những số liệu do BBC công bố đang làm dấy lên cuộc tranh luận về sự nhất quán giữa các cam kết bảo vệ môi trường của FIFA và cách di chuyển của người đứng đầu tổ chức này trong suốt World Cup 2026.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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