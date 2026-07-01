Chủ tịch FIFA gây tranh cãi vì những chuyến bay riêng

Cuộc điều tra của BBC khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt làn sóng chỉ trích khi liên tục sử dụng máy bay phản lực cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Chủ tịch FIFA Infantino ưu tiên sử dụng máy bay cá nhân để di chuyển trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Giữa không khí sôi động của World Cup 2026, một cuộc điều tra từ BBC lại đưa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tâm điểm tranh cãi, không phải vì chuyên môn mà bởi những chuyến công tác bằng máy bay phản lực cá nhân.

Theo BBC, kể từ ngày 11/6, ông Infantino đã tham dự 24 trận đấu, đặt chân tới 16 thành phố và di chuyển hơn 50.000 km. Để đáp ứng lịch trình dày đặc, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sử dụng máy bay riêng Gulfstream, thực hiện tổng cộng 27 chuyến bay với hơn 66 giờ trên không. Thậm chí, có những ngày ông di chuyển bằng máy bay tới ba lần.

BBC cho biết lượng khí thải từ các chuyến bay này tương đương lượng phát thải carbon mỗi năm của khoảng 78 người. Con số trên nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, bởi FIFA vốn nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững và giảm tác động đến môi trường.

Trong chiến lược phát triển bền vững, FIFA từng cam kết sẽ "đóng góp phần trách nhiệm của mình" trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Infantino thường xuyên sử dụng máy bay phản lực cá nhân khiến cam kết đó bị đặt dấu hỏi.

Tổ chức môi trường Greenpeace đã lên tiếng chỉ trích những chuyến đi của Chủ tịch FIFA. Bên cạnh đó, các chuyên gia môi trường nhận định máy bay phản lực cá nhân có thể tạo ra lượng khí thải lớn hơn tới 50 lần so với tàu hỏa trên cùng quãng đường di chuyển.

Những số liệu do BBC công bố đang làm dấy lên cuộc tranh luận về sự nhất quán giữa các cam kết bảo vệ môi trường của FIFA và cách di chuyển của người đứng đầu tổ chức này trong suốt World Cup 2026.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.