Pha cứu thua gây sửng sốt của Maguire

Đêm 3/5, Harry Maguire gây chú ý với tình huống phòng ngự "bất chấp thân mình" trong chiến thắng 3-2 của MU trước Liverpool thuộc vòng 35 Premier League.

Pha cản phá ấn tượng của Maguire.

Trung vệ người Anh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi dùng đầu để cản phá cú sút nguy hiểm trong một tình huống căng thẳng ở phút bù giờ hiệp một.

Pha bóng diễn ra khi Florian Wirtz áp sát vùng cấm và tung cú dứt điểm hướng về phía khung thành thủ môn Senne Lammens. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Maguire đang nằm trượt trên mặt sân nhưng vẫn kịp thời lao đầu vào bóng, chặn đứng cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Dù nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục thi đấu, tình huống rõ ràng không hề dễ chịu với trung vệ 33 tuổi. Anh phần nào tỏ ra choáng váng. Tuy nhiên, tinh thần lăn xả và sự dũng cảm của Maguire lập tức nhận được sự tán dương từ người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến hài hước xuất hiện. Một CĐV viết: "Hy vọng quả bóng sớm bình phục sau cú va chạm đó". Người khác bình luận: "Maguire sở hữu cái đầu phòng ngự tốt nhất, kể cả khi đang trượt trên sân. Mong anh ấy không sao". Một ý kiến khác khen ngợi: "Lại thêm lần nữa Maguire chứng minh anh có cái đầu cứng nhất trên sân".

Từng bị gạt khỏi đội hình chính, Maguire giờ trở lại như điểm tựa hàng thủ, minh chứng cho cú xoay chuyển ngoạn mục tại Old Trafford. Bằng chứng là anh được MU gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Phong độ của Maguire giúp "Quỷ đỏ" có tấm vé dự Champions League sau 2 mùa giải vắng bóng.

Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

