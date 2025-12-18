Real Madrid tránh được cú sốc lớn tại Cúp Nhà vua khi nhọc nhằn đánh bại Talavera với tỷ số 3-2 rạng sáng 18/12, trong một trận đấu bộc lộ nhiều vấn đề của thầy trò HLV Xabi Alonso.

Mbappe cứu Real khỏi cú sốc ở Cúp Nhà vua.

Đội bóng hạng Tư khiến Real khốn đốn suốt 40 phút đầu. Talavera phòng ngự kỷ luật, phản công sắc sảo và hai lần tiến rất gần bàn mở tỷ số. Phút 18, cú đánh đầu của Marcos Moreno buộc thủ môn Andriy Lunin phải đẩy bóng chịu phạt góc. Ít phút sau, Gonzalo Di Renzo dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Real Madrid chỉ thực sự thoát hiểm nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe. Phút cuối hiệp một, Moreno để bóng chạm tay trong vòng cấm và Mbappe lạnh lùng sút phạt đền mở tỷ số. Ngôi sao người Pháp tiếp tục tạo dấu ấn với pha đột phá bên cánh trái, trước khi quả căng ngang của anh khiến Manuel Farrando lúng túng phản lưới nhà, giúp Real dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Talavera không buông xuôi. Nahuel Arroyo rút ngắn tỷ số, buộc Real phải căng mình chống đỡ. Mbappe ghi bàn thứ hai cho riêng mình ở phút 88, tưởng như đã khép lại trận đấu, nhưng đội chủ nhà vẫn kịp tạo kịch tính. Gonzalo Di Renzo sút phạt đẹp mắt từ cự ly 25 m trong thời gian bù giờ, đưa tỷ số về 2-3.

Talavera suýt kéo trận đấu vào hiệp phụ khi Isaiah Navarro đánh đầu cận thành ở phút cuối. Tuy nhiên, Lunin đã có pha cứu thua xuất sắc, giữ lại chiến thắng mong manh cho Real Madrid.

Cú đúp vào lưới Talavera giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng trong năm 2025 lên con số 58, chỉ còn kém một bàn so với kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Ngôi sao người Pháp vẫn còn cơ hội phá kỷ lục khi Real chạm trán Sevilla vào cuối tuần.

Dù giành vé đi tiếp, đây tiếp tục là màn trình diễn thiếu thuyết phục của Real Madrid. HLV Xabi Alonso thực hiện tới 9 sự thay đổi so với đội hình thắng Alaves cuối tuần qua, chỉ giữ lại Mbappe và Arda Güler. Chiến thắng trước Talavera giúp Real tránh một cú sảy chân đáng xấu hổ, nhưng khó che lấp những nỗi lo ngày càng lớn quanh phong độ và sự ổn định của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.