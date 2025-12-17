Phát biểu gây sốc của Saul về Real Madrid

Cựu tiền vệ Atletico Madrid, Saul Niguez, tạo nên làn sóng tranh cãi lớn khi so sánh độ cuồng nhiệt giữa CĐV Flamengo và Real Madrid.

Saul trong màu áo Flamengo.

Theo Saul, dù Real Madrid là đội bóng giàu thành tích bậc nhất thế giới, mối liên kết giữa CLB và khán giả trên khán đài lại thiếu sự cuồng nhiệt.

“Real Madrid nổi tiếng vì những danh hiệu họ giành được, vì thế có rất nhiều người theo dõi trên toàn cầu. Nhưng nếu bạn đến sân vận động, bạn sẽ không cảm nhận được gì cả", Saúl thẳng thắn chia sẻ.

Theo Saul, đội bóng chủ quản Flamengo mới là biểu tượng thực sự của bóng đá gắn liền với khán giả. Anh nói: “Flamengo hơn Madrid. Bạn đến sân Maracana, một địa điểm mang tính biểu tượng, và lúc nào cũng kín chỗ. Chúng tôi đá sân khách thì khán đài cũng tràn ngập CĐV Flamengo. Có trận gặp Sport Recife, họ còn phải chuyển sang sân khác vì sân cũ không đủ chỗ cho fan của chúng tôi".

Những phát biểu vừa qua khiến các CĐV Real Madrid phẫn nộ, nhất là khi phát ra từ miệng của một cựu cầu thủ Atletico. Tuy nhiên, Saul dường như không bận tâm đến phản ứng của dư luận.

Saul, 31 tuổi, đang thi đấu tại Brazil dưới sự dẫn dắt của người đồng đội cũ Filipe Luis, nay là HLV trưởng Flamengo. Ở mùa giải 2025, Saul ra sân 23 lần nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, anh vẫn cùng Flamengo chinh phục ba danh hiệu, gồm FIFA Challenger Cup, Copa Libertadores và Campeonato Brasileiro Serie A.

Trong sự nghiệp thi đấu tại châu Âu, Saul có 427 lần ra sân cho Atletico, giành một chức vô địch La Liga mùa 2020/21 cùng hai danh hiệu Europa League ở các mùa giải 2011/12 và 2017/18.

