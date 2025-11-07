Mbeumo giành danh hiệu đầu tiên ở MU

Bryan Mbeumo được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng lần đầu tiên trong sự nghiệp Premier League sau chuỗi màn trình diễn rực sáng cùng MU.

Mbeumo hay nhất Premier League tháng 10/2025.

Ngôi sao người Cameroon thực sự là nguồn cảm hứng lớn nhất của "Quỷ đỏ" trong tháng 10. Với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo - thành tích không cầu thủ nào chạm đến trong giai đoạn này, Mbeumo góp công trực tiếp vào chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của MU. Đây cũng là điều MU không làm được kể từ tháng 2/2024.

Cầu thủ số 19 mở màn tháng 10 bằng pha kiến tạo cho Mason Mount ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng trong trận đại chiến với Liverpool, khi băng xuống dứt điểm lạnh lùng chỉ sau 62 giây để mở tỷ số, giúp MU giành thắng lợi tại Anfield lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Màn trình diễn chói sáng của Mbeumo khép lại tháng 10 với cú đúp vào lưới Brighton, góp phần giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim thắng 4-2 trên sân Old Trafford. Với phong độ ấy, anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU tại Premier League mùa này với 4 pha lập công.

Đáng chú ý, Mbeumo cũng là cầu thủ MU đầu tiên kể từ Bruno Fernandes (tháng 3/2025) giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của Ngoại hạng Anh.

MU đúng đắn khi đầu tư vào Mbeumo. Anh là mẫu cầu thủ "đã thử lửa" Premier League. Sau nhiều mùa chinh chiến cùng Brentford, Mbeumo hiểu cách chơi ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Khi cập bến Old Trafford, Mbeumo không cần thời gian để thích nghi.