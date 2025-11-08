Lewandowski quyết ở lại Barcelona

Robert Lewandowski dập tắt mọi đồn đoán về một vụ chuyển nhượng giữa mùa khi muốn ở lại Camp Nou đến hết mùa giải 2025/26.

Lewandowski chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Lewandowski, 37 tuổi, đang bước vào năm cuối hợp đồng với Barcelona và chưa nhận được đề nghị gia hạn. Cựu tiền đạo Bayern Munich hưởng mức lương khổng lồ khoảng 540.000 bảng mỗi tuần, và khiến CLB chủ quản Barca lên phương án thanh lý sớm để tránh mất trắng.

Điều đó khiến nhiều CLB lớn châu Âu và Saudi Arabia, MLS manh nha ý định chiêu mộ anh. Song, chân sút người Ba Lan khẳng định mong muốn hoàn thành trọn vẹn hợp đồng hiện tại và chỉ cân nhắc tương lai khi mùa giải khép lại.

Theo Sport, Lewandowski đã có cuộc trao đổi riêng với huấn luyện viên Hansi Flick và chủ tịch Joan Laporta. Anh khẳng định sẽ không rời đi vào tháng 1/2026, và muốn kết thúc mùa giải cùng Barca.

Quyết định này đến trong bối cảnh hợp đồng của Lewandowski sẽ chính thức hết hạn vào ngày 30/6/2026. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản gia hạn thêm một năm, song phân vân do lo ngại về thể lực của ngôi sao 37 tuổi trong hệ thống pressing khắc nghiệt của Hansi Flick.

Hiện tại, Al-Nassr, LA Galaxy và một số CLB Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của Lewandowski.