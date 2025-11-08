Báo động với Arda Guler

Ban huấn luyện Real Madrid đang lo ngại Arda Güler chưa sẵn sàng gánh vác đội bóng ở các trận cầu lớn.

Guler có thể mất vị thế tại Real Madrid.

Theo AS, Güler là cái tên "mất nhiều nhất" sau trận Real Madrid thua Liverpool 0-1 ở Champions League hồi giữa tuần. Dù được đá chính từ đầu, Güler dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy áp lực của hàng tiền vệ Liverpool, thiếu bản lĩnh để giúp đội vượt khó.

Nhiều thành viên ban huấn luyện Real Madrid hoài nghi về tài năng trẻ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin nội bộ từ Real tiết lộ cả huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso cũng đồng thuận rằng Güler chưa đủ khả năng đảm nhận vai trò chủ chốt trong các trận đấu đỉnh cao.

Sự thật này đã được phơi bày một cách rõ rệt trong trận thua trước Liverpool. Thực tế, đây không phải lần đầu Güler gặp khó khăn ở các trận cầu lớn. Trước đó, anh cũng mờ nhạt trong một số cuộc đối đầu với Atletico hay PSG.

Güler có kỹ thuật, tầm nhìn – những điều không thể phủ nhận. Nhưng ở những trận đấu lớn, một trụ cột của Real cần nhiều hơn thế: sự điềm tĩnh dưới áp lực, thể lực bền bỉ và khả năng đọc trận đấu ở cấp độ cao nhất. Hiện tại, Arda vẫn đang thiếu những điều đó.

Trong cuộc đối đầu Liverpool, Güler mất bóng 4 lần – con số đáng báo động với một tiền vệ trung tâm được kỳ vọng kiểm soát nhịp độ. Anh bị các cầu thủ như Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai liên tục áp sát, cắt đứt mọi đường chuyền và khiến Real Madrid mất thế trận ở khu vực giữa sân.

Hiện tại, ban huấn luyện Real Madrid đang cân nhắc khả năng để Güler ngồi dự bị thời gian tới.