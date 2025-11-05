Kịch bản để Indonesia đi tiếp ở U17 World Cup

Tuyển U17 Indonesia bước vào hành trình tại FIFA U17 World Cup 2025 với trận thua 1-3 đầy tiếc nuối trước Zambia ở lượt đấu đầu tiên bảng H.

Tuyển U17 Indonesia mở màn chiến dịch VCK U17 World Cup 2025 bằng trận thua ngược 1-3 trước Zambia.

Hôm 4/11, đội bóng trẻ xứ vạn đảo thậm chí dẫn trước Zambia với bàn mở tỷ số ở phút 12. Dù vậy, chỉ trong vòng 3 phút (từ 35 đến 37), Zambia ghi liền hai bàn thắng, để rồi Mwale tận dụng sai lầm của hàng thủ Indonesia để ấn định tỉ số 3-1.

Dù kết quả không như mong đợi, "Garuda" vẫn còn cửa để lọt vào vòng knock-out, dù họ phải chạm trán hai đối thủ lớn Brazil và Honduras.

U17 World Cup 2025 tại Qatar là lần đầu tiên FIFA tổ chức một giải thế giới với quy mô 48 đội ở vòng chung kết. Ngoài hai đội nhất nhì mỗi bảng (12 bảng), quy định mới của FIFA còn cho phép 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất được vượt qua vòng bảng để dự vòng 32 đội.

Tính toán từ Opta cho thấy Indonesia chỉ cần thắng Honduras hoặc Brazil sẽ chắc suất đi tiếp. Trong trường hợp thua Brazil, họ cần có điểm trước Honduras, đối thủ vừa sức hơn, để nuôi hy vọng. Hiệu số bàn thắng cũng là yếu tố U17 Indonesia cần tính đến để đua tranh vị trí thứ ba với Honduras.

Ở trận mở màn, Honduras thua đậm Brazil tới 0-7. Điều đó cho thấy mọi thứ vẫn mở toang với U17 Indonesia. Hiện tại, U17 Indonesia tạm xếp thứ ba bảng H, khi có cùng 0 điểm với Honduras nhưng hơn chỉ số phụ. Brazil dẫn đầu với 3 điểm trong khi Zambia xếp thứ hai.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, bóng đá Indonesia góp mặt ở sân chơi thế giới cấp độ U17, sau lần đầu tiên vào năm 2023 khi họ tham dự với tư cách chủ nhà. Việc giành vé thông qua vòng loại cho thấy bước tiến đáng kể của bóng đá trẻ xứ vạn đảo, khi họ là một trong tám đại diện của châu Á góp mặt ở vòng chung kết.