Fabrizio Romano chỉ tên tân binh tiếp theo của Real Madrid

  • Chủ nhật, 23/11/2025 20:00 (GMT+7)
Nhà báo chuyên săn tin chuyển nhượng xác nhận rằng Ibrahima Konate đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc ký hợp đồng với Real Madrid.

Konate có cơ hội tái ngộ Trent Alexander-Arnold.

Trung vệ người Pháp bước vào giai đoạn cuối hợp đồng với Liverpool. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn trước tháng 1/2026, Real Madrid sẽ có quyền đàm phán trực tiếp với Konate và xúc tiến thương vụ theo dạng chuyển nhượng tự do, chiến lược mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều lần thành công.

Trong những năm gần đây, Real Madrid thể hiện sự tinh quái trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao hết hạn hợp đồng như David Alaba hay Antonio Rudiger, Kylian Mbappe. Mô hình này tiếp tục phù hợp với Konate, người được đánh giá cao nhờ thể hình mạnh mẽ, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và phong cách phòng ngự hiện đại. Về mặt chuyên môn, anh được xem là mảnh ghép lý tưởng để củng cố hàng thủ của Real Madrid trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Về phía Liverpool, đội chủ sân Anfield hiểu rõ rủi ro khi để một trung vệ quan trọng bước vào năm cuối hợp đồng mà chưa đạt được thỏa thuận mới. Dù đã đưa ra nhiều lời đề nghị gia hạn, Konate vẫn chưa đồng ý, khiến tương lai của anh trở thành dấu hỏi lớn.

Những nguồn tin thân cận cho biết cầu thủ người Pháp đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chuyển đến La Liga, nơi Real Madrid mang đến một dự án thể thao hấp dẫn và cơ hội thi đấu nổi bật.

Theo Romano, nếu Konate không gia hạn, Real Madrid sẽ lập tức vào cuộc nhằm hoàn tất một trong những thương vụ miễn phí quan trọng nhất năm 2026. Động thái này không chỉ giúp đội hình của HLV Carlo Ancelotti được tăng cường chất lượng, mà còn khẳng định sức hút của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.

