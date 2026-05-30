Tuyển thủ New Zealand hoãn cưới vì World Cup

|
Michael Woud quyết định tạm gác lại hôn lễ vì World Cup 2026
Cánh cửa World Cup mở ra cũng là lúc kế hoạch về chung một nhà của thủ thành Michael Woud và vị hôn thê Zana Renton phải tạm dừng. Từng đính hôn cách đây một năm khi tương lai tại đội tuyển quốc gia còn mờ mịt, anh dự kiến tổ chức đám cưới vào khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến 19/7.
Tuy nhiên, việc được huấn luyện viên Darren Bazeley triệu tập vào danh sách 26 tuyển thủ New Zealand sang Bắc Mỹ vô tình thay đổi tất cả. Dù chỉ là sự lựa chọn số ba nơi khung gỗ sau Max Crocombe và Alex Paulsen, Woud vẫn khẳng định đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Tại World Cup tới, New Zealand, đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải, sẽ đối đầu với những thử thách mang tên Iran, Ai Cập và Bỉ ở bảng G.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...