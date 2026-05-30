Tuyển thủ New Zealand hoãn cưới vì World Cup

  • Thứ bảy, 30/5/2026 19:41 (GMT+7)
Thủ môn Michael Woud quyết định tạm gác lại hôn lễ để cùng đội tuyển New Zealand chinh chiến tại World Cup 2026.

Cánh cửa World Cup mở ra cũng là lúc kế hoạch về chung một nhà của thủ thành Michael Woud và vị hôn thê Zana Renton phải tạm dừng. Từng đính hôn cách đây một năm khi tương lai tại đội tuyển quốc gia còn mờ mịt, anh dự kiến tổ chức đám cưới vào khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến 19/7.

Tuy nhiên, việc được huấn luyện viên Darren Bazeley triệu tập vào danh sách 26 tuyển thủ New Zealand sang Bắc Mỹ vô tình thay đổi tất cả. Dù chỉ là sự lựa chọn số ba nơi khung gỗ sau Max Crocombe và Alex Paulsen, Woud vẫn khẳng định đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Sự góp mặt của Woud trong thành phần đội tuyển quốc gia là kết quả của một hành trình trở lại đầy ngoạn mục. Từng mất suất bắt chính tại Auckland FC, anh bất ngờ được trao lại cơ hội sau chấn thương của đồng đội Oliver Sail vào tháng 1.

Không bỏ lỡ thời cơ, Woud đã tỏa sáng rực rỡ với pha cứu thua quyết định trong loạt sút luân lưu tại bán kết và giữ sạch lưới ở trận chung kết, giúp Auckland FC trở thành đội bóng New Zealand đầu tiên vô địch A-League.

Tại World Cup tới, New Zealand, đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải, sẽ đối đầu với những thử thách mang tên Iran, Ai Cập và Bỉ ở bảng G.

Huy Trưởng

