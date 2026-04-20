Mourinho gây chú ý

  Thứ hai, 20/4/2026 09:38 (GMT+7)
  

Jose Mourinho gây sốt khi Benfica hạ Sporting Lisbon 2-1 rạng sáng 20/4 với màn ăn mừng theo phong cách ngạo nghễ quen thuộc.

Jose Mourinho một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ, sau chiến thắng kịch tính của Benfica ngay trên sân Sporting ở trận derby Lisbon thuộc vòng 30 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, ống kính lập tức hướng về Mourinho. Nhà cầm quân 63 tuổi chỉ vào phần chữ "M" (viết tắt tên ông - PV) trên ngực áo rồi tiếp tục chỉ lên đầu, như muốn khẳng định chiến thắng này đến từ bộ óc chiến thuật của chính ông.

Cử chỉ ngắn gọn nhưng đầy tính biểu tượng nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Với Mourinho, đó là kiểu ăn mừng quen thuộc gắn liền với cá tính tự tin, khiêu khích và luôn biết cách biến mình thành tâm điểm.

Ba điểm quan trọng giúp Benfica giữ thành tích bất bại tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa này, đồng thời vượt Sporting để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Mourinho vẫn tỏ ra thận trọng khi nói về cuộc đua vô địch với Porto.

Ông thừa nhận Benfica chưa nắm quyền tự quyết và phải chờ đối thủ sẩy chân. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng tinh thần đang lên cao, đội bóng của Mourinho rõ ràng chưa từ bỏ tham vọng.

Trên sân Alvalade, Benfica giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn quyết định ở phút 93. Andreas Schjelderup mở tỷ số cho đội khách, trước khi Rafa Silva trở thành người hùng với pha lập công nhấn chìm đối thủ cùng thành phố.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Mourinho Mourinho Jose Mourinho Benfica Sporting Bồ Đào Nha

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

