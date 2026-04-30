Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG mất Hakimi cho lượt về Champions League

  • Thứ năm, 30/4/2026 04:36 (GMT+7)
PSG nhận tin không vui khi Achraf Hakimi bị rách cơ gân kheo, qua đó chắc chắn bỏ lỡ trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 gặp Bayern Munich vào ngày 7/5

Mât Hakimi, PSG lấy gì để ngăn cản Diaz?

Niềm vui chiến thắng 5-4 của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 trở nên không trọn vẹn bởi chấn thương đáng tiếc của Achraf Hakimi.

Hậu vệ người Morocco gặp vấn đề thể trạng ngay trong trận đấu giàu cảm xúc tại Paris. Sau khi được kiểm tra vào chiều cùng ngày, đội ngũ y tế xác nhận Hakimi bị rách cơ gân kheo. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao 27 tuổi sẽ không thể góp mặt ở màn tái đấu với Bayern tại lượt về trên đất Đức.

Đây là tổn thất đáng kể cho PSG trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Hakimi không chỉ là hậu vệ phải số một của đội bóng Pháp, mà còn giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Tốc độ, khả năng bứt phá và những pha dâng cao hỗ trợ tấn công của anh luôn mang tới khác biệt.

Bayern vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi ghi tới 4 bàn ngay trên sân khách. Vì vậy, PSG rất cần những cầu thủ giàu năng lượng và có khả năng chống phản công tốt nơi hành lang.

Hakimi vốn là cái tên đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đó trong bối cảnh bên kia chiến tuyến là những Diaz, Olise - những cái tên đang làm mưa làm gió tại Champions League mùa này.

PSG đang nắm lợi thế mong manh, nhưng mất đi một trụ cột đúng lúc khiến chuyến đi tới Munich trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Luis Enrique có lẽ sẽ phải rất đau đầu cho phương án thay thế Hakimi, khác với hình ảnh bình thản, dí dỏm sau trận đấu mà ta bắt gặp từ vị HLV người Tây Ban Nha.

Enrique có phát biểu dí dỏm cho trận bán kết lượt về Champions League Sau chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich tại bán kết lượt đi Champions League 2025/26. HLV Enrique dí dỏm phỏng đoán về một trận lượt về kịch tính không kém.

Thua PSG, Bayern Munich làm được điều không đội nào làm được mùa này

Parc des Princes vẫn là nơi đi dễ khó về của mọi đội bóng tại Champions League 2025/26, nơi PSG đang có phong độ hủy diệt Tuy nhiên, Bayern Munich lại là một ngoại lệ.

Những con số không biết nói dối của tam tấu Kane, Olise và Diaz

Dù thua PSG 4-5 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4, Bayern Munich vẫn cho thấy hỏa lực đáng gờm khi bộ ba Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz cùng nổ súng.

Kỷ lục đáng quên của Neuer

Manuel Neuer trải qua đêm ác mộng khi không có nổi một pha cứu thua nào trong thất bại 4-5 của Bayern Munich trước PSG tại bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025/26 hôm 29/4.

Thái Viên

Hakimi PSG Champions League Bayern Munich

    Đọc tiếp

    Arsenal che Sesko hinh anh

    Arsenal chê Sesko

    3 giờ trước 20:06 30/4/2026

    0

    Arsenal quan tâm nhiều tiền đạo trong hè 2025, bao gồm cả Benjamin Sesko nhưng thương vụ rốt cuộc bị gạt bỏ sau những cuộc đánh giá nội bộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý