PSG mất Hakimi cho lượt về Champions League

PSG nhận tin không vui khi Achraf Hakimi bị rách cơ gân kheo, qua đó chắc chắn bỏ lỡ trận bán kết lượt về Champions League 2025/26 gặp Bayern Munich vào ngày 7/5

Mât Hakimi, PSG lấy gì để ngăn cản Diaz?

Niềm vui chiến thắng 5-4 của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League 2025/26 rạng sáng 29/4 trở nên không trọn vẹn bởi chấn thương đáng tiếc của Achraf Hakimi.

Hậu vệ người Morocco gặp vấn đề thể trạng ngay trong trận đấu giàu cảm xúc tại Paris. Sau khi được kiểm tra vào chiều cùng ngày, đội ngũ y tế xác nhận Hakimi bị rách cơ gân kheo. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao 27 tuổi sẽ không thể góp mặt ở màn tái đấu với Bayern tại lượt về trên đất Đức.

Đây là tổn thất đáng kể cho PSG trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Hakimi không chỉ là hậu vệ phải số một của đội bóng Pháp, mà còn giữ vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Tốc độ, khả năng bứt phá và những pha dâng cao hỗ trợ tấn công của anh luôn mang tới khác biệt.

Bayern vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi ghi tới 4 bàn ngay trên sân khách. Vì vậy, PSG rất cần những cầu thủ giàu năng lượng và có khả năng chống phản công tốt nơi hành lang.

Hakimi vốn là cái tên đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đó trong bối cảnh bên kia chiến tuyến là những Diaz, Olise - những cái tên đang làm mưa làm gió tại Champions League mùa này.

PSG đang nắm lợi thế mong manh, nhưng mất đi một trụ cột đúng lúc khiến chuyến đi tới Munich trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Luis Enrique có lẽ sẽ phải rất đau đầu cho phương án thay thế Hakimi, khác với hình ảnh bình thản, dí dỏm sau trận đấu mà ta bắt gặp từ vị HLV người Tây Ban Nha.

