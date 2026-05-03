Porto biến kỳ tích bất bại của Mourinho thành vô nghĩa

  • Chủ nhật, 3/5/2026 06:19 (GMT+7)
Benfica của Jose Mourinho vẫn bất bại từ đầu mùa, nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để ngăn cản Porto lên ngôi vô địch Bồ Đào Nha.

Porto lên ngôi vô địch sau 4 năm chờ đợi.

Rạng sáng 3/5, Porto chính thức giành chức vô địch Primeira Liga 2025/26 sau chiến thắng 1-0 trước Alverca trên sân nhà Estadio do Dragao. Kết quả này giúp đội bóng áo xanh-trắng đạt 85 điểm, tạo khoảng cách 9 điểm không thể san lấp với Benfica và Sporting CP khi mùa giải chỉ còn hai vòng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Jan Bednarek ở phút 40. Pha lập công mang ý nghĩa quyết định trong ngày Porto lên ngôi lần thứ 31 trong lịch sử.

Ở trận đấu cùng vòng, Benfica bị Famalicao cầm hòa 2-2, qua đó chính thức hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Danh hiệu này đánh dấu sự trở lại của Porto sau 4 năm trắng tay ở giải quốc nội. Thành công đến trong bối cảnh CLB được tái thiết mạnh mẽ dưới sự điều hành của Chủ tịch Andre Villas-Boas.

Chỉ sau hai năm trên cương vị mới, cựu HLV Porto đưa đội bóng quê hương trở lại đỉnh cao. Điều đặc biệt nằm ở cuộc đối đầu giữa hai cái tên giàu duyên nợ. Villas-Boas từng là trợ lý của Jose Mourinho tại Porto, trước khi tách ra xây dựng sự nghiệp riêng.

Lần này, trên cương vị lãnh đạo, ông vượt qua chính người thầy khi Benfica của Mourinho không thể cạnh tranh đến cùng, dù duy trì thành tích bất bại qua 32 vòng.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Francesco Farioli cũng ghi dấu ấn đậm nét. Nhà cầm quân người Italy giành chức vô địch ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Porto, góp phần hoàn thiện hành trình trở lại của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Bồ Đào Nha.

hôm qua

hôm qua

06:49 1/5/2026

Đào Trần

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

