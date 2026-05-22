3 đối thủ của U17 Việt Nam ở World Cup mạnh cỡ nào?

Lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng U17 Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026.

Trong số ba đối thủ, U17 Mali được đánh giá là đáng gờm nhất. Đại diện châu Phi sở hữu bề dày thành tích vượt trội với 8 lần tham dự giải đấu, trong đó có 3 lần liên tiếp. Họ từng giành ngôi á quân năm 2015 và cán đích ở vị trí thứ ba năm 2023. Ở kỳ World Cup gần nhất, U17 Mali dừng bước ở tứ kết nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng chơi bóng giàu sức mạnh.

Dù vậy, nếu đặt lên bàn cân với các “ông lớn” như Brazil, Pháp hay Argentina ở nhóm hạt giống số 1, Mali vẫn có thể xem là đối thủ "dễ thở" hơn cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam cùng bảng với Mali, Bỉ và New Zealand. Ảnh: VFF.

Đối thủ thứ hai của U17 Việt Nam là U17 Bỉ thuộc nhóm hạt giống số 2. Đội bóng châu Âu hùng mạnh ở cấp đội tuyển quốc gia nhưng mới có 4 lần tham dự sân chơi U17 World Cup. Bóng đá Bỉ không quá nổi bật ở cấp độ U17 nhưng lại sở hữu hệ thống đào tạo trẻ hiện đại và ổn định.

Tại vòng loại, Bỉ thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Thụy Sỹ 2-1 và Serbia 4-3 để giành ngôi nhất bảng. Những kết quả này cho thấy họ không chỉ kiểm soát thế trận tốt mà còn có khả năng tạo đột biến trong những thời điểm quyết định. Thành tích tốt nhất của U17 Bỉ là hạng ba U17 World Cup 2015. Ở cấp độ châu lục, U17 Bỉ từng vào tới bán kết, tuy nhiên năm nay VCK U17 châu Âu chưa diễn ra.

Đối thủ cuối cùng U17 New Zealand (nhóm hạt giống số 4) có tới 12 lần góp mặt tại U17 World Cup, trong đó 10 lần tham dự liên tiếp. Thành tích tốt nhất của đại diện Châu Đại Dương là vượt qua vòng bảng các năm 2009, 2011 và 2015. Dẫu vậy, việc thường xuyên góp mặt ở sân chơi này giúp New Zealand tích lũy không ít kinh nghiệm. Ở sân chơi châu lục, họ từng 10 lần liên tiếp vô địch U17.

Lối chơi kỷ luật, thể lực tốt cùng sự ổn định là những yếu tố khiến đội bóng này không dễ bị đánh bại. Việc cùng bảng với những đội bóng trên mang đến cho thầy trò HLV Cristiano Roland cả cơ hội lẫn thách thức.

Về lý thuyết, cả ba đội tuyển này đều ở nhóm hạt giống cao hơn, mạnh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn U17 Việt Nam. Tuy nhiên, lá thăm có tên họ vẫn được đánh giá là dễ thở khi cả ba đội đều không đến từ những nền bóng đá "tinh tú" của thế giới, cũng chưa đội nào từng vô địch U17 World Cup. Đây được xem là lá thăm "có cơ hội" cho U17 Việt Nam.

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Lịch thi đấu cụ thể chưa được FIFA công bố, nhưng ngay từ thời điểm này, việc “giải mã” các đối thủ đã là bước chuẩn bị quan trọng để U17 Việt Nam sẵn sàng cho sân chơi lớn nhất cấp độ trẻ.