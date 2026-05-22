HLV Al Nassr rời đi sau khi vô địch

HLV Jorge Jesus bất ngờ chia tay Al Nassr sau khi giúp Cristiano Ronaldo giành chức vô địch đầu tiên ở Saudi Arabia.

Ngay sau chiến thắng 4-1 trước Damac rạng sáng 22/5, trận đấu giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài suốt 7 năm, HLV Jorge Jesus xác nhận sẽ chia tay đội bóng.

“Với tôi, mọi thứ đã kết thúc. Đây là trận cuối cùng tôi làm việc cho Al Nassr”, chiến lược gia 71 tuổi chia sẻ, qua đó khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng thành công tại Saudi Arabia.

Dưới thời Jorge Jesus, Al Nassr thực hiện cuộc đầu tư mạnh mẽ nhằm cạnh tranh ngôi vương với Al Hilal. Hàng loạt ngôi sao như Kingsley Coman, Joao Felix hay Inigo Martinez được đưa về để nâng cấp đội hình và phục vụ tham vọng chinh phục Saudi Pro League.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận ông hiểu rõ áp lực ngay từ ngày đầu nhận lời dẫn dắt Al Nassr. Tuy nhiên, theo Jorge Jesus, điều giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn chính là tinh thần đoàn kết cùng quyết tâm của toàn đội.

Đáng chú ý, HLV Jesus cũng tiết lộ từng có cuộc trao đổi đặc biệt với Cristiano Ronaldo trước khi chính thức nhận việc.

“Tôi đã nói với Cristiano rằng tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành nhà vô địch. Và chúng tôi đã làm được”, ông chia sẻ.

Với Ronaldo, đây là danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi anh chuyển tới Saudi Arabia thi đấu. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hành trình chinh phục của Al Nassr.

Tuy nhiên, chức vô địch cũng kéo theo bài toán mới cho đội bóng Saudi Arabia. Sau sự ra đi của Jorge Jesus, Al Nassr sẽ phải tìm kiếm một HLV đủ năng lực duy trì vị thế cạnh tranh và tiếp tục đồng hành cùng Ronaldo trong những năm cuối sự nghiệp.