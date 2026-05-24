Carvajal bật khóc ở trận cuối cùng cho Real Madrid

Dani Carvajal bật khóc khi rời sân Bernabeu trong lần cuối cùng khoác áo Real Madrid trước sự tri ân của toàn bộ khán đài.

Khoảnh khắc giàu cảm xúc xuất hiện ở trận đấu cuối mùa của Real Madrid gặp Athletic Bilbao rạng sáng 24/5 khi Dani Carvajal được thay ra giữa những tràng pháo tay kéo dài từ CĐV, đồng đội lẫn đối thủ. Trận đấu thậm chí tạm dừng vài phút để sân Bernabeu dành sự tôn vinh cho hậu vệ người Tây Ban Nha.

Carvajal không giấu được cảm xúc khi bước chậm ra đường biên. Hậu vệ 34 tuổi liên tục lau nước mắt trong tiếng hô vang tên mình từ các khán đài. Các cầu thủ hai đội xếp hàng vỗ tay tri ân, trong khi trọng tài chính cũng tiến đến ôm và động viên anh.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Tây Ban Nha. Nhiều CĐV Real Madrid xem đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đội bóng mùa này.

Carvajal trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid và gắn bó với đội một trong phần lớn sự nghiệp. Anh được xem là một trong những hậu vệ phải thành công nhất lịch sử CLB nhờ sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu và khả năng tỏa sáng ở các trận cầu lớn.

Trong màu áo đội bóng Hoàng gia, Carvajal giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ và trở thành nhân tố quen thuộc của Real Madrid suốt hơn một thập kỷ. Không ít giai đoạn khó khăn vì chấn thương, nhưng hậu vệ này vẫn luôn trở lại và giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

Việc Carvajal nói lời chia tay Bernabeu đánh dấu thêm một sự thay đổi lớn của Real Madrid sau mùa giải 2025/26. Đội bóng Hoàng gia đang bước vào giai đoạn chuyển giao với nhiều biến động về lực lượng lẫn băng ghế huấn luyện.

Trong đêm đặc biệt tại Bernabeu, kết quả trận đấu dường như không còn quá quan trọng. Mọi ánh nhìn đều hướng về Carvajal, người đã khép lại hành trình đáng nhớ cùng Real Madrid bằng những giọt nước mắt và sự tôn trọng tuyệt đối từ khán đài sân Bernabeu.