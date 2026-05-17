Real Madrid chuẩn bị nói lời chia tay với hậu vệ Dani Carvajal sau khi mùa giải này khép lại.

Carvajal chia tay Real Madrid. Ảnh: Reuters.

The Athletic cho biết Carvajal sẽ rời sân Bernabeu vào mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do, khép lại hành trình kéo dài 13 năm của anh tại Real Madrid. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Carvajal được cho là muốn tìm kiếm thử thách mới thay vì tiếp tục đóng vai trò dự bị trong kế hoạch tương lai của đội bóng Hoàng gia.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến quyết định này là sự thay đổi chiến lược nhân sự của Real Madrid. Ban huấn luyện được cho là muốn xây dựng hệ thống mới với Trent Alexander-Arnold trở thành lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải. Điều đó khiến cơ hội ra sân của Carvajal giảm đáng kể.

Mùa giải 2025/26 cũng là thời gian khó khăn với Carvajal khi liên tục gặp vấn đề chấn thương. Anh chỉ ra sân 21 trận trên mọi đấu trường và không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như trước.

Hậu vệ sinh năm 1992 để lại di sản đồ sộ tại Bernabeu. Kể từ khi trở lại từ Bayer Leverkusen vào năm 2013, Carvajal chơi 449 trận cho Real Madrid và giành hàng loạt danh hiệu lớn, nổi bật là sáu chức vô địch Champions League cùng bốn danh hiệu La Liga.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Carvajal còn là nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc bị gạch tên khỏi danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2026 được xem là đoạn kết buồn với hậu vệ 34 tuổi này.

