Real Madrid bất ngờ nhắm đến Gvardiol

Trung vệ Josko Gvardiol của Manchester City được phía đại diện giới thiệu tới Real Madrid, trong lúc đội bóng Hoàng gia muốn tăng cường hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Nếu sở hữu Gvardiol, hàng thủ của Real Madrid sẽ có thêm phương án triển khai phản công lợi hại.

Theo Diario AS, Real Madrid được cho là đã có những liên hệ với Gvardiol. Đây được xem là diễn biến đáng chú ý khi đội chủ sân Bernabeu đang lên kế hoạch tái thiết lực lượng sau mùa giải 2025/26 thảm họa.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha không tiết lộ chi tiết về mức phí chuyển nhượng hay việc Real Madrid chính thức đàm phán với Manchester City hay chưa. Tuy nhiên, việc Gvardiol được Real Madrid để ý cùng hàng loạt động thái chia tay những cầu thủ không còn trong kế hoạch khiến người hâm mộ có quyền tin vào mức độ khả thi trong thương vụ này.

Gvardiol gia nhập Manchester City từ RB Leipzig vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng dưới thời Pep Guardiola. Cầu thủ sinh năm 2002 nổi bật nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, chơi chân tốt và có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Về phía Real Madrid, hàng thủ đang là khu vực khiến ban lãnh đạo đội bóng đau đầu sau hàng loạt vấn đề chấn thương và sự thiếu ổn định mùa này. Đội chủ sân Bernabeu được cho là muốn bổ sung thêm một trung vệ đẳng cấp để xây dựng bộ khung dài hạn.

Dù vậy, thương vụ Gvardiol được đánh giá không dễ xảy ra. Man City vẫn xem tuyển thủ Croatia là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của CLB và hợp đồng giữa hai bên vẫn còn thời hạn dài. Real Madrid được cho là sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 80 triệu euro để có được sự phục vụ của trung vệ số một Croatia lúc này.

