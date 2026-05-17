Hậu vệ Indonesia tỏa sáng ở trời Âu

  • Chủ nhật, 17/5/2026 17:57 (GMT+7)
Kevin Diks khép lại mùa giải 2025/26 ấn tượng trong màu áo Borussia Monchengladbach.

Diks là trụ cột của Monchengladbach.

Không chỉ là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất thi đấu ở giải vô địch quốc gia Đức, Diks còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Indonesia đầu tiên góp mặt tại Bundesliga.

Gia nhập Gladbach hè 2025, Diks nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ lối chơi chắc chắn, giàu thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Hậu vệ 29 tuổi có tổng cộng 30 lần ra sân tại Bundesliga với 28 trận đá chính. Đáng chú ý, anh ghi tới 5 bàn thắng dù thi đấu ở vị trí phòng ngự, thành tích hiếm thấy với một hậu vệ tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Dù Monchengladbach chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 chung cuộc, Diks được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất. Sự ổn định của tuyển thủ Indonesia giúp anh nhận nhiều lời khen từ truyền thông Đức cũng như người hâm mộ châu Á.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Diks. Sau nhiều năm thi đấu tại Hà Lan và Đan Mạch, hậu vệ này thích nghi nhanh với môi trường bóng đá giàu tốc độ và đòi hỏi thể chất cao như Bundesliga. Khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng sự đa năng giúp anh trở thành quân bài quan trọng nơi hàng thủ Gladbach.

Màn trình diễn của Diks mang ý nghĩa lớn với bóng đá Indonesia. Thành công của anh mở ra niềm hy vọng cho các cầu thủ Đông Nam Á trong hành trình chinh phục những giải đấu hàng đầu thế giới.

