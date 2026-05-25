Manchester United chọn Carrick sau hàng loạt cuộc từ chối

  • Thứ hai, 25/5/2026 18:56 (GMT+7)
Mùa 2025/26, Manchester United từng cân nhắc hàng loạt HLV đình đám, trong đó có Carlo Ancelotti, trước khi đặt niềm tin hoàn toàn vào Michael Carrick.

Manchester United cuối cùng chọn Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức, nhưng hành trình tìm người kế nhiệm Ruben Amorim của đội chủ sân Old Trafford thực tế phức tạp hơn nhiều. Theo The Athletic, ban lãnh đạo MU dưới thời INEOS từng lập danh sách gồm nhiều chiến lược gia tên tuổi trước khi quyết định trao hợp đồng dài hạn cho Carrick sau giai đoạn tạm quyền thành công.

Carlo Ancelotti là cái tên nổi bật nhất. MU đánh giá rất cao kinh nghiệm và đẳng cấp của HLV người Italy, đặc biệt sau thời gian thành công cùng Real Madrid. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng đổ vỡ khi Ancelotti quyết định tiếp tục gắn bó với tuyển Brazil để hướng tới World Cup 2026.

Thomas Tuchel cũng nằm trong nhóm ưu tiên của “Quỷ đỏ”. Dẫu vậy, HLV người Đức gia hạn với tuyển Anh, còn Julian Nagelsmann từ chối mọi khả năng đàm phán để tập trung cho chiến dịch World Cup cùng tuyển Đức.

MU cũng cân nhắc các phương án ngay tại Premier League. Andoni Iraola gây ấn tượng mạnh tại Bournemouth, nhưng giới lãnh đạo Old Trafford lo ngại việc chuyển thẳng từ một CLB tầm trung lên dẫn dắt MU là quá mạo hiểm.

Trong khi đó, Unai Emery được xem là lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, Aston Villa yêu cầu khoản bồi thường lên tới 20 triệu bảng. Nội bộ MU cũng nghi ngờ khả năng Emery thành công nếu không được trao toàn quyền như tại Villa Park.

Luis Enrique từng được nhắc đến, nhưng HLV PSG gần như không thể tiếp cận khi đang hướng tới mục tiêu bảo vệ Champions League.

Sau tất cả, Carrick trở thành phương án được lựa chọn nhờ màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa. Cựu tiền vệ người Anh giúp MU cán đích trong top 3 Premier League và giành vé dự Champions League.

Đào Trần

