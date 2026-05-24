Nguồn năng lượng của Carrick

Dù vừa trải qua giai đoạn căng thẳng cùng Manchester United, Michael Carrick khẳng định vẫn yêu từng phút giây và chưa nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

Sau khi giúp "Quỷ đỏ" giành vé dự Champions League mùa tới, chiến lược gia 44 tuổi khẳng định chưa hề nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi, dù trải qua thời gian đầy áp lực tại Old Trafford. "Tôi yêu từng phút giây ở đây. Khi đã quen với guồng công việc, bạn sẽ cứ thế hòa vào nó. Tôi thật sự không cảm thấy mình cần nghỉ ngơi", Carrick chia sẻ trên trang chủ CLB.

Dù hoàn thành mục tiêu lớn nhất mùa giải, Carrick khẳng định MU sẽ không buông xuôi ở vòng cuối gặp Brighton vào tối 24/5. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi có trách nhiệm thi đấu nghiêm túc. MU muốn khép lại mùa giải theo cách mạnh mẽ nhất".

Carrick tiếp quản ghế nóng của Manchester United hồi tháng 1 sau sự ra đi của Ruben Amorim. Ban đầu chỉ được bổ nhiệm tạm quyền đến hết mùa, nhưng cựu tiền vệ người Anh nhanh chóng tạo ra cú hích mạnh mẽ cả về lối chơi lẫn kết quả.

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, MU lột xác ngoạn mục để cán đích trong top 3 Premier League và trở lại Champions League. Thành tích ấn tượng ấy giúp ông được ban lãnh đạo tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2028.

Sự hồi sinh dưới thời Carrick mở ra nhiều kỳ vọng cho MU trước mùa giải 2026/27. Với Champions League trở lại Old Trafford và niềm tin được khôi phục, "Quỷ đỏ" giờ đây sẵn sàng bước vào một chương mới đầy tham vọng.

Carrick 'tạm biệt' fan Manchester United Màn phát biểu sau trận thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5 của HLV Manchester United cũng nhận được sự chú ý trên Twitter. Hứa hẹn một mùa giải 2026/27 đáng chờ đợi.