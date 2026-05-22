MU chi 300 triệu bảng sau khi bổ nhiệm Carrick

  • Thứ sáu, 22/5/2026 16:12 (GMT+7)
MU lên kế hoạch tái thiết lực lượng mạnh mẽ sau khi giành quyền dự Champions League dưới thời HLV Michael Carrick.

Carrick sẽ có khoảng 300 triệu bảng mua sắm.

Theo các phân tích từ chuyên gia tài chính bóng đá, "Quỷ đỏ" có thể chi từ 250 đến 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, biến Old Trafford thành một trong những đội bóng mua sắm mạnh mẽ nhất châu Âu.

Nguồn lực tài chính của MU được cải thiện nhờ tấm vé Champions League, mang về khoảng 80-120 triệu bảng tiền bản quyền, cộng thêm doanh thu ngày thi đấu, thương mại và tiền thưởng khác có thể lên tới 100 triệu bảng.

MU chuẩn bị bổ nhiệm chính thức Michael Carrick và sớm lên danh sách mục tiêu chuyển nhượng ở tuyến giữa. Những Aurelien Tchouameni, Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Ederson đều được quan tâm trong bối cảnh hàng tiền vệ sẽ có biến động lớn.

Sự ra đi của Casemiro cùng tương lai chưa rõ ràng của một số trụ cột khiến khu trung tuyến trở nên khá mỏng. Đồng thời, MU cũng muốn cải tổ quỹ lương vốn từng vượt mốc 300 triệu bảng mỗi năm, qua đó giảm gánh nặng tài chính và tăng tính linh hoạt trên thị trường cho việc chiêu mộ nhân s.

Tổng thể, mức chi tiêu của MU hè này có thể chạm mốc 300 triệu bảng nếu tính cả doanh thu Champions League và bán cầu thủ. Tuy nhiên, con số thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng thanh lý đội hình và chiến lược tái cấu trúc dưới thời INEOS.

Dù vậy, chỉ khi duy trì suất dự Champions League nhiều mùa liên tiếp, MU mới thật sự bước vào chu kỳ tài chính ổn định để cạnh tranh danh hiệu lâu dài, thay vì những khoản chi mang tính ngắn hạn như nhiều năm qua.

Cuốn sách "Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United" được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Chiều 22/5, MU ký hợp đồng với HLV Michael Carrick đến năm 2028, qua đó khẳng định niềm tin tuyệt đối vào chiến lược gia người Anh sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng.

