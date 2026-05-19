Arsenal hơn Man City 5 điểm

Rạng sáng 19/5, Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số 1-0 thuộc vòng 37 Premier League.

Arsenal có cơ hội vô địch trước vòng hạ màn Premier League mùa này.

Trước giờ bóng lăn, Arsenal chiếm đỉnh bảng Premier League với 2 điểm nhiều hơn Man City. Chiến thắng trước Burnley vì thế mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta duy trì quyền tự quyết trước vòng đấu cuối cùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công và liên tục tạo sức ép. Leandro Trossard sớm khiến khung thành Burnley rung chuyển với cú sút dội cột dọc ở phút 14. Trong khi đó, Eberechi Eze và Bukayo Saka liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng những pha phối hợp tốc độ.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Arsenal cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 36. Từ tình huống phạt góc, Saka treo bóng chuẩn xác để Kai Havertz bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Burnley, giúp sân Emirates bùng nổ.

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Eze có cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang ở phút 53 trước khi chính anh buộc thủ môn Max Weiss phải trổ tài cứu thua chỉ một phút sau đó.

Dù nỗ lực phản công với các pha dứt điểm của Hannibal Mejbri hay Jaidon Anthony, đội khách không tạo ra đủ áp lực để xuyên thủng hàng thủ Arsenal.

Ở những phút cuối, HLV Arteta tung thêm Viktor Gyokeres và Myles Lewis-Skelly vào sân nhằm duy trì sức ép. Arsenal suýt có bàn thứ hai khi Trossard dứt điểm vọt xà ở phút 87.

Dù vậy, pha lập công duy nhất của Havertz đủ để Arsenal tạo áp lực cực lớn lên Man City trong cuộc đua vô địch. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 1-0 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Premier League trước vòng hạ màn.

"Pháo thủ" sẽ chờ phản ứng từ Man City ở trận gặp Bournemouth vào ngày 20/5. Nếu "The Citizens" không thắng, Arsenal sẽ vô địch trước một vòng đấu.