'Bom tấn' 80 triệu bảng chờ nổ nếu West Ham rớt hạng

Sau MU, tới lượt Arsenal đưa Mateus Fernandes vào danh sách ưu tiên nhằm tái thiết tuyến giữa cho mùa giải mới.

Fernandes (phải) lọt vào tầm ngắm của cả MU lẫn Arsenal.

Theo The Athletic, tiền vệ 21 tuổi của West Ham gây ấn tượng mạnh ngay trong mùa đầu tiên chơi tại Premier League. Fernandes ra sân 36 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và đóng góp 3 kiến tạo, trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý của "Búa tạ".

Điểm khiến HLV Mikel Arteta đặc biệt quan tâm tới Fernandes là khả năng chơi đa năng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ lùi sâu tổ chức bóng hoặc dâng cao hỗ trợ tấn công, phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà Arsenal theo đuổi.

Nếu thương vụ thành công, Fernandes sẽ cạnh tranh vị trí cùng Declan Rice và Martin Zubimendi ở khu trung tuyến. Ngược lại, đội chủ sân Emirates sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Christian Norgaard sau mùa giải không được trọng dụng.

West Ham dĩ nhiên không muốn mất một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình. Tuy nhiên, nguy cơ rớt hạng buộc CLB phải bán Fernandes nhằm cân bằng tài chính và đáp ứng quy định lợi nhuận bền vững. West Ham muốn thu về tới 80 triệu bảng cho thương vụ này.

Đáng chú ý, Arsenal sẽ không dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc đua này. Trước khi gia nhập West Ham từ Southampton với mức giá 38 triệu bảng hè năm ngoái, Fernandes từng được hơn 10 CLB theo đuổi, trong đó có Atletico Madrid.

Hiện tại, MU cũng nhập cuộc và theo dõi sát tình hình của tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha. Đội bóng thành Manchester muốn bổ sung những tài năng giàu tiềm năng để phục vụ kế hoạch dài hạn.