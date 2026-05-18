Dự đoán của Carragher về MU gây sốt trở lại

Phát biểu của huyền thoại Jamie Carragher về MU hồi đầu mùa giải bất ngờ bị cộng đồng mạng "đào lại" sau khi Premier League 2025/26 sắp hạ màn.

Carragher dự đoán sai về vị trí các đội ở Premier League mùa này.

Thời điểm đưa ra dự đoán, cựu trung vệ Liverpool từng gây tranh cãi khi không xếp MU vào top 6. Carragher nhận định Liverpool sẽ vô địch, trong khi Arsenal đứng thứ 2, Man City xếp thứ 3, còn Chelsea, Tottenham và Newcastle United lần lượt hoàn tất top 6.

Khi được hỏi về vị trí của MU, Carragher thẳng thắn tuyên bố: "Tôi nghĩ MU sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9". Carragher khi đó cho rằng đội hình của MU thiếu sự cân bằng và khó cạnh tranh với nhóm ứng viên hàng đầu.

Thực tế cho thấy dựa đoán của cựu danh thủ người Anh hoàn toàn sai lệch. Sau giai đoạn đầu mùa nhiều biến động, MU tăng tốc mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick để cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, chính Liverpool lại trải qua mùa giải chật vật và hiện chỉ đứng thứ 6. Tottenham cùng Newcastle thậm chí còn phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng suốt nhiều vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Arsenal mới là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch. "Pháo thủ" duy trì sự ổn định ở giai đoạn cuối mùa và đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi Man City bám đuổi quyết liệt với khoảng cách 2 điểm.

Điều khiến phát biểu của Carragher gây sốt trở lại nằm ở việc gần như toàn bộ cục diện Premier League đi theo hướng ngược dự đoán ban đầu của ông. MU không sụp đổ như nhận định, Liverpool không thể thống trị giải đấu, còn Tottenham và Newcastle sa sút so với kỳ vọng.

Dù MU còn nhiều vấn đề về lối chơi và chiều sâu đội hình, màn bứt tốc cuối mùa cho thấy "Quỷ đỏ" vượt xa những dự đoán bi quan hồi đầu mùa giải.

