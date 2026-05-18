Schmeichel chỉ ra vấn đề lớn nhất của MU dù thắng Forest

Huyền thoại Peter Schmeichel chỉ ra điểm hạn chế khiến ông tiếc nuối sau chiến thắng 3-2 của “Quỷ đỏ” trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League hôm 17/5.

Các cầu thủ MU phung phí cơ hội trước Forest. Ảnh: Reuters.

Đây là trận thắng thứ 11 của HLV Michael Carrick sau 16 trận cầm quân tại Premier League. Kết quả này giúp MU chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 3 và giành vé dự Champions League mùa tới.

Sau trận đấu, Schmeichel đánh giá cao tinh thần tấn công mà MU thể hiện, nhưng cho rằng đội bóng lẽ ra có thể thắng đậm hơn rất nhiều nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra.

“Trận đấu thực sự rất hấp dẫn”, Schmeichel cho biết. “Hiệp hai diễn ra với thế trận đôi công liên tục và phần lớn hiệp một cũng như vậy. Mọi chuyện có thể xảy ra, thậm chí tỷ số hoàn toàn có thể là 7-6, còn Bruno Fernandes thì nỗ lực theo đuổi kỷ lục kiến tạo”.

Cựu thủ môn của MU cho rằng ban huấn luyện cần xem xét lại khả năng dứt điểm của hàng công, đặc biệt là những cá nhân phung phí cơ hội trước Forest. Trong số đó có Bryan Mbeumo, người ghi một bàn thắng và chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi trong màu áo MU.

Thực tế, Mbeumo đã bỏ lỡ ba cơ hội ngon ăn trước Forest. Theo StatMuse, tiền đạo người Cameroon cũng là cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất của MU từ đầu mùa, với 12 lần, ngang bằng Benjamin Sesko.

Ở mùa giải tới, khi phải chinh chiến tại Champions League cùng nhiều đấu trường quốc nội, ban huấn luyện MU sẽ cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo nếu muốn cạnh tranh danh hiệu.

Sau chiến thắng trước Forest, MU sẽ khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân của Brighton vào ngày 24/5.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.