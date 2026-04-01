Tuyên bố chấn động Chelsea

Sau Enzo Fernandez, tới lượt Marc Cucurella lên tiếng phản đối quyết định sa thải HLV Enzo Maresca của ban lãnh đạo Chelsea.

Fernandez và Cucurella lần lượt công khai phản đối giới chủ.

Maresca giúp Chelsea vô địch Europa Conference League và FIFA Club World Cup nhưng bị sa thải hồi tháng 1 sau những bất đồng với ban lãnh đạo, đặc biệt liên quan đến việc không được bổ sung lực lượng. Người kế nhiệm Liam Rosenior chưa thể tạo dấu ấn khi đội bóng rơi vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp, trong đó có thất bại nặng nề 2-8 trước PSG tại Champions League.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Cucurella thừa nhận các cầu thủ vẫn ủng hộ Rosenior, song khẳng định việc chia tay Maresca là sai lầm. "Chúng tôi hiểu rõ triết lý của ông ấy. Khi một HLV mang lại niềm tin và cơ hội cạnh tranh danh hiệu, bạn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì ông ấy", hậu vệ người Tây Ban Nha chia sẻ.

Anh nhấn mạnh sự ra đi của nhà cầm quân người Italy tác động tiêu cực tới phòng thay đồ, đồng thời cho rằng một quyết định lớn như vậy lẽ ra nên được thực hiện sau khi mùa giải khép lại.

Cucurella cũng chỉ trích sự thiếu ổn định trong cách điều hành đội bóng, khi Chelsea liên tục thay đổi HLV mà không có đủ thời gian để xây dựng lối chơi. Theo anh, chính điều này khiến đội bóng đánh mất sự gắn kết và định hướng phát triển.

Nhiều cầu thủ Chelsea được cho là bất bình khi HLV Maresca bị sa thải.

Bên cạnh đó, cầu thủ 27 tuổi bày tỏ lo ngại về chính sách chuyển nhượng tập trung vào các tài năng trẻ. Dù thừa nhận đây là chiến lược dài hạn, Cucurella khẳng định việc thiếu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm khiến đội bóng gặp khó ở các trận cầu lớn.

Trận thua đậm trước PSG là minh chứng rõ ràng, khi nhiều cầu thủ lần đầu trải qua áp lực đỉnh cao và không thể kiểm soát tình hình. "Chúng tôi có nền tảng tốt, nhưng để cạnh tranh các danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League, cần sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm", anh kết luận.

Những tuyên bố của Fernandez hay Cucurella được cho là có thể châm ngòi làn sóng bất ổn trong nội bộ Chelsea, thậm chí làm dấy lên nguy cơ rạn nứt giữa phòng thay đồ và ban lãnh đạo.

Hiện "The Blues" chưa chắc suất dự Champions League mùa tới khi đứng thứ 6 ở Premier League. Với hàng loạt dấu hiệu bất ổn, CLB chủ sân Stamford Bridge nguy cơ đứng trước mùa hè đầy biến động.

