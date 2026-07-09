Cú sốc nợ lương của Neymar

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Đội của Neymar đang nợ lương cầu thủ. Ảnh: Reuters.
Theo Globo, Santos không đủ dòng tiền để thanh toán tiền lương tháng 6 cho các cầu thủ đúng hạn. Đây không phải lần đầu đội bóng rơi vào tình cảnh này. Hồi tháng 5, CLB cũng từng trả lương muộn và chỉ hoàn tất việc thanh toán sau một ngày.
Không chỉ tiền lương, Santos còn đang nợ các cầu thủ hai tháng tiền bản quyền hình ảnh. Vấn đề này từng xảy ra hồi đầu năm và đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến tình hình tài chính của đội bóng tiếp tục trở thành mối lo.
Đây là cú sốc đối với các cầu thủ Santos, đặc biệt là Neymar, ngôi sao lớn nhất CLB. Hồi tháng 1, chân sút người Brazil vừa gia hạn hợp đồng với Santos đến hết năm.
Báo chí Brazil từng tiết lộ chi phí để Santos giữ chân Neymar được cho là "tương đương mức lương của khoảng 4-5 cầu thủ thông thường mỗi tháng". Ngoài tiền lương, Santos còn ký thỏa thuận khai thác bản quyền hình ảnh với NR Sports, công ty do cha mẹ Neymar sở hữu.
Việc Santos chậm trễ trong thanh toán tiền lương và tiền bản quyền hình ảnh có thể khiến đội bóng đối mặt những rắc rối pháp lý liên quan đến công ty của gia đình Neymar.
Theo các nguồn tin địa phương, tổng số nợ của Santos hiện đã vượt mốc 185 triệu USD. Khoản nợ khổng lồ buộc ban lãnh đạo CLB phải tích cực tìm kiếm thêm nguồn vốn nhằm ổn định hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với đội một.
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